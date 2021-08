Nuova avventura per De Luca: l'ex Chievo è un nuovo giocatore della Sampdoria

La Sampdoria pesca dagli 'esodati' dal Chievo Verona e si assicura le prestazioni dell'attaccante bolzanino che firma fino al 30 giugno 2025.

La Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto di Manuel De Luca. L'attaccante nativo di Bolzano è stato ingaggiato a parametro zero dal club blucerchiato dopo l'improvvisa conclusione della sua avventura al Chievo.

Il classe 1998, infatti, dopo il caos che ha travolo la formazione clivense è stato 'liberato' dal club gialloblù, spianando la strada alla formazione doriana che se l'è assicurato sino all'estate del 2025.

7 i goal realizzati nella scorsa stagione in 33 apparizioni ufficiali con la maglia del Chievo.

In precedenza De Luca aveva vestito le maglie di Virtus Entella, Renate, Alessandria e Torino, nonostante non abbia mia esordito in massima serie con i colori granata.

Lo farà, invece, nel prossimo campionato di Serie A all'ombra della Lanterna. Una soluzione in più a cui attingere nel reparto offensivo in dotazione al tecnico Roberto D'Aversa.