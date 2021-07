Nuova avventura per Cristian Zapata: va al San Lorenzo a costo zero

Reduce da una stagione da 12 presenze al Genoa, Cristian Zapata lascia l'Italia e va in Argentina: il colombiano è pronto a firmare col San Lorenzo.

Il San Lorenzo è un club particolare. Lo tifano Papa Francesco e Viggo Mortensen, per dire. E tra non molto ne indosserà la maglia un calciatore decisamente prestigioso, soprattutto per il calcio argentino: Cristian Zapata.

Secondo 'Olé', il centrale colombiano ex di Udinese, Milan e Genoa, 34 anni, sta per firmare con il Ciclón. Arriverà a costo zero, in quanto il suo vincolo con il Genoa, il suo ultimo club, si è ufficialmente concluso lo scorso 30 giugno. Pronto un contratto di un anno e mezzo.

Zapata è reduce da una stagione in cui ha giocato molto poco: in Serie A ha collezionato appena 12 presenze, scalando nelle gerarchie di Maran e Ballardini dietro ai vari Masiello, Radovanovic e Criscito.

Per la seconda volta nella propria carriera, dunque, Zapata lascerà l'Italia. La prima era stata nell'estate del 2011 (dall'Udinese al Villarreal, prima di rientrare 12 mesi più tardi per giocare col Milan). Questa volta, con ogni probabilità, il suo volo sarà di sola andata.