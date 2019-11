Nuova avventura per Adriano: responsabile vendite per Adidas in Brasile

L'ex Inter Adriano si reinventa dopo tanti anni lontano dai campi: è il nuovo responsabile vendite per Adidas Football in Brasile.

Siamo stati abituati a conoscere Adriano Leite Ribeiro in campo, con addosso maglietta e pantaloncini, quando con il suo sinistro sfondava le reti in con e . Ora però dovremo abituarci a vederlo in giacca e camicia.

'L'imperatore' è infatti il nuovo responsabile delle vendite per Adidas Football in , incarico ottenuto grazie alla grande popolarità di cui gode l'ex attaccante. Su Instragram fanta 5 milioni di follower. Ora ha anche aperto un profiilo Linkedin.

Nella sua carriera Adriano ha giocato 180 partite in Serie A, più 30 partite con la maglia del Flamengo nel 2009, quando l'ha condotto anche al titolo da protagonista. Ha giocato anche con San Paolo e Corinthians.

Come riporta il portale brasiliano 'Adnews', il classe 1982 si occuperà degli eventi e delle vendite delle maglie di San Paolo e Flamengo, sue ex società che hanno come sponsor tecnico Adidas. Una nuova avventura per un personaggio rimasto nel cuore e nella testa di molti.