Nuova avventura per Bendtner: sarà protagonista di un reality

L’ex attaccante della Juventus, Nicklas Bendtner, sarà protagonista su un reality insieme alla sua compagna. Si chiamerà ‘Bendtner e Philine’.

Ha chiuso da poco un’esperienza tutt’altro che esaltante con il Copenaghen e, in attesa di trovare una nuova squadra, si dedicherà ad un qualcosa di insolito: un reality show sulla sua vita, ma anche su quella della sua fidanzata Philine Roepstorff.

Nicklas Bendtner nel corso della sua lunga carriera ha spesso fatto parlare di se per episodi accaduti al di fuori del terreno di gioco e a quanto pare è pronto ad attirare nuovamente la luce dei riflettori.

Lo show che lo vedrà protagonista verrà lanciato da Discovery Network e si intitolerà ‘Bendtner e Philine’. Il tutto verrà incentrato sulle vite di due dei personaggi più noti di e racconterà le vicende dell’ex mentre sarà chiamato a prendere decisioni sul prosieguo della sua carriera e della splendida modella mentre è in giro per il mondo per lavoro.

Lo stesso Bendtner, si è detto molto tranquillo in vista di questa nuova avventura.