Nunez e Salah rispondono a un super Mitrovic: 2-2 tra Fulham e Liverpool

Il Fulham, avanti due volte grazie ad uno straordinario Mitrovic, viene raggiunto dalle reti di Nunez (all'esordio in Premier) e Salah.

E' iniziato con un pareggio in rimonta la Premier League del Liverpool. I Reds, dopo il secondo posto della passata stagione alle spalle del Manchester City, hanno debuttato in campionato a 'Craven Cottage', impattando 2-2 sul campo del Fulham.

Tra i protagonisti assoluti di giornata si segnala la prova monstre di Aleksandar Mitrovic che, dopo i 43 goal dello scorso anno in Championship, ha ribadito il trend anche all'esordio stagionale in Premier grazie alla doppietta che ha spaventato Jurgen Klopp.

Sul fronte Liverpool, è da sottolineare l'impatto devastante di Darwin Nunez che all'esordio in Premier griffa un goal e un assist. Esattamente come 'Momo' Salah, ma questa non è di certo una sorpresa.

In quel di Londra si respira da subito aria grande spettacolo con i padroni di casa che la sbloccano poco dopo la mezz'ora di gioco: sull'assist di Tete, irrompe il numero 9 che con un blitz dei suoi supera Alisson.

I Reds soffrono inizialmente la grande intensità messa in campo dai padroni di casa e l'unico tentativo di reazione è racchiuso nel clamoroso palo colpito da Luis Diaz. A inizio ripresa, però, un altro legno lo colpisce anche il Fulham con Kebano.

La più classica delle sliding door? Decisamente sì, perché Klopp nel frattempo getta nella mischia anche Darwin Nunez che griffa la sua prima assoluta in Premier League infilando Rodak con uno splendido colpo di tacco su imbeccata di Salah.

L'inerzia sembra ora tutta dalla parte degli ospiti che però non hanno ancora finito di fare i conti con un Mitrovic in formato incontenibile: il serbo sguscia tra le maglie ospiti a venti dal traguardo e viene steso in area da van Dijk. E' calcio di rigore.

Dal dischetto, ovviamente, si presenta proprio Mitrovic che angola alla sinistra di Alisson e firma il nuovo sorpasso. Il piazzato del serbo ha tutti i sentori della spallata risolutiva in favore della squadra di Marco Silva.

I piani della premiata ditta Nunez-Salah, però, sono ben diversi e a dieci dalla fine i due si invertono i ruoli confezionando la rete del definitivo 2-2. Prodotto di novanta e rotti minuti di puro show a Craven Cottage. Compresa la clamorosa traversa di Henderson al 94' che avrebbe potuto riscrivere la storia del primo 'lunch match' dell'anno.