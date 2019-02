Numero di pali colpiti, in Europa domina il Napoli: 18, uno più di Sarri

Anche contro il Torino il Napoli si è fermato contro i legni, superando così il Chelsea di Sarri. In una gara, tra l'altro, con ben 26 tiri.

Per qualcuno è sfortuna, per qualcuno solo mira troppo poco precisa. Per tutti i tifosi del Napoli e gli amanti del cambiamento in Serie A, una delusione. Pari azzurro contro il Torino e vetta di Serie A a 13 punti. Un campionato a parte quello dei bianconeri, che continuano ad abbassare le possibilità partenopee, andando a scavare nell'aritmetico.

Abbiamo tutti presente la tipica frase riguardante la porta stregata, ovvero quella che vede i malcapitati protagonisti non segnare mai, nemmeno con cinque giorni a disposizione. Ecco, la sfida del Napoli contro il Torino riassume l'assioma e lo moltiplica alla massima potenza. Numero di tiri da record. Eh sì, numero di legni da record.

Anche contro il Torino il Napoli può pronunciare la parola sfortuna, che non dev'essere un alibi, al quale però ci si avvicina mentalmente dopo il 18esimo legno stagionale. Nessuno in Europa ha fatto peggio (e non meglio, in questa particolare frase), nè in Spagna, Inghilterra, Germania, Francia o resto d'Italia.

Tra l'altro il record di reti è arrivato proprio nella gara che ha visto il Napoli tirare continuamente in porta, senza mai beccare il bersaglio grosso a tal punto da farlo cadere. Un po' di forza in meno, un po' di velocità in meno, l'ovvio intervento del portiere. Precisione chirurgica no, precisione sì.

Guarda caso, il Napoli ha superato proprio il Chelsea di Maurizio Sarri. Contro il Torino sono arrivati ben 26 tiri da parte di Insigne, Allan, Milik e il resto gli azzurri, ma nemmeno uno è andato a segno. Sono corsi e ricorsi storici da horror per il team partenopeo, che come lo scorso anno vede allontanarsi lo Scudetto contro le stesse squadre.

Lo scorso anno decisamente in maniera più clamorosa contro FIorentina e Torino, nell'ambito del famoso Scudetto perso in albergo e il triste saluto alle possibilità di lottare seriamente fino all'ultimo dopo il 2-2 firmato De Silvestri in casa granata.

Fuori dalla Coppa Italia, oggettivamente fuori dalla lotta Scudetto, il Napoli si ritufferà in Europa League giovedì. Contro lo Zurigo la qualificazione è stata praticamente agguantata: un segnale europeo per provare a salvare la stagione. Che potrebbe essere ancora d'oro massiccio.