Numeri mostruosi per Piatek: il bomber del Milan mette nel mirino Messi

Piatek non si ferma più: per lui sono già 7 i goal in sei partite con il Milan e nei migliori campionati europei solo Messi ha fatto meglio di lui.

Solo fino a pochi mesi fa era un giocatore sconosciuto ai più in Italia, oggi Krzysztof Piatek non solo è uno dei gli attaccanti più letali della Serie A, ma è riuscito in poche settimane a diventare uno dei trascinatori di un Milan che, grazie anche ai suoi goal, ha già lanciato la volata quanto meno per il quarto posto, e a far dimenticare Gonzalo Higuain.

I numeri del bomber polacco d’altronde non mentono: da quando è approdato in rossonero ha realizzato 7 reti in appena 6 partite disputate (due delle quali in Coppa Italia contro il Napoli).

Piatek non solo ha dimostrato di non soffrire il peso di una maglia come quella del Milan, ma si è inserito nei meccanismi rossoneri con la naturalità che è propria dei grandi campioni. Ha infatti trovato la via del goal in tutte le prime quattro presenze da titolare in Serie A con i rossoneri, una cosa riuscita per l’ultima volta vent’anni fa ad Oliver Bierhoff. Ma non è tutto.

Se si considerano anche i ben 13 goal realizzati in 19 presenze di campionato con il Genoa da agosto a gennaio, è solo il decimo giocatore ad essere riuscito a segnare almeno quattro reti in una singola stagione di A con due maglie diverse.

Se poi si vanno analizzare tutte le competizioni, i suoi numeri diventano ancora più spaventosi. Piatek è infatti il capocannoniere della Coppa Italia con qualcosa come 8 goal realizzati in appena tre partite. Il suo bottino stagionale sale quindi a 26 reti totali, cosa questa che fanno di lui, nell’annata 2018/19, il secondo miglior marcatore nei primi cinque campionati europei, alle spalle solo di un certo Lionel Messi (30 le reti stagionali per il fuoriclasse argentino del Barcellona).