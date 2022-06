I numeri di maglia dell'Inter 2022/23

L'Inter ha un nuovo 10? il numero 9 ha cambiato proprietario? La numerazione dei nerazzurri in vista della stagione 2022/23.

Dopo aver chiuso una stagione con in bacheca Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma anche con un secondo posto in campionato alle spalle dei cugini del Milan, l'Inter si prepara alla nuova stagione con la voglia di tornare subito ai vertici del calcio italiano.

Un obiettivo che ha portato la dirigenza nerazzurra a muoversi sul mercato fin dalle prime settimane estive, in modo da regalare al tecnico Simone Inzaghi una rosa completa in tutti i reparti e che possa quindi competere al meglio su tutti i fronti.

L'articolo prosegue qui sotto

Già definiti gli arrivi di Lukaku, Asllani, da ufficializzare Onana e Mkhitaryan. Non è stato invece rinnovato il contratto di Perisic - accasatosi al Tottenham - e, tra i giocatori che potrebbero essere sacrificati per dare respiro alle casse nerazzurre, figura Skriniar.

I NUMERI DELL'INTER 22/23

2 Dumfries

5 Gagliardini

6 De Vrij

7 Sanchez

9 Dzeko

10 Lautaro

14 Asllani

18 Gosens

20 Calhanoglu

21 Cordaz

22 Vidal

23 Barella

32 Dimarco

33 D'Ambrosio

36 Darmian

37 Skriniar

77 Brozovic

90 Lukaku

95 Bastoni

97 Radu

QUALI NUMERI INDOSSANO I NUOVI DELL'INTER?

Come già anticipato in precedenza, l'Inter non ha perso tempo nella sessione di mercato appena iniziata. I nerazzurri hanno infatti già definito gli arrivi di Lukaku e Asllani. Rispettivamente da Chelsea ed Empoli.

Il belga indosserà la maglia numero 90, mentre nella sua prima esperienza interista aveva il 9 (attualmente sulle spalle di Dzeko). L'ex centrocampista empolese, invece, eredita il numero 14 da Perisic. Ancora non sono noti i numeri di maglia di altri due nuovi arrivati, ovvero il portiere ex Ajax Onana e il centrocampista proveniente dalla Roma Mkhitaryan.