Nozze 'doppie' per Boateng e Valentina Fradegrada: annunciato il matrimonio nel Metaverso

Un doppio matrimonio, reale e virtuale. Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada preparano una cerimonia in grande vista delle nozze. La coppia ha annunciato la decisione di sposarsi l'11 giugno prossimo anche nel Metaverso, il nuovo universo online.

La proposta ufficiale è arrivata il 6 dicembre scorso, a quattro mesi di distanza dal primo incontro tra i due. "Vuoi essere il mio wow per sempre?" le parole pronunciate dal calciatore alla Fradegrada in un albergo di Milano. Una richiesta in presenza di rose e palloncini, come testimonia il post pubblicato sui social dalla influencer.

Laureata in Fashion Design, Valentina ha spiegato ai microfoni di 'Vanity Fair' la decisione di organizzare il matrimonio nel Metaverso e aprire la partecipazione online ad alcuni ospiti selezionati:

"Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo".

Per Boateng, 35 anni, si tratta del terzo matrimonio, mentre la Fradegrada, imprenditrice e cinque volte campionessa italiana di arti marziali, convolerà a nozze per la prima volta.