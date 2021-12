Novità Var in Verona-Empoli: in chiaro per la prima volta i dialoghi tra arbitri

Oltre a offrire un posto agli ottavi di finale di Coppa Italia, Verona-Empoli rappresenta una novità anche per il mondo degli arbitri.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, nella sfida di coppa tra le due squadre la Lega Serie A e l'AIA hanno concesso ad alcuni giornalisti di ascoltare in diretta i dialoghi tra l'arbitro in campo e i due addetti al var.

Si tratta, almeno per il momento, di un esperimento che non prevede un'istituzionalizzazione in tempi brevi e non sarà riproposta in altre gare.

La volontà di far ascoltare i dialoghi tra arbitri sembra essere però nei progetti del designatore Gianluca Rocchi, che aveva già anticipato questa possibilità.