Novità in Serie A: le giornate di andata e ritorno potrebbero non corrispondere

Il nuovo campionato porterà con se varie novità: la più clamorosa potrebbe riguardare la mancata corrispondenza tra i match di andata e ritorno.

Il campionato di si è chiuso da poche settimane, ma è ovviamente già arrivato il momento di pensare al prossimo. Il torneo inizierà ufficialmente il prossimo 24 agosto con gli anticipi della prima giornata e porterà con se una serie di importanti novità.

Una di essere riguarda il turno natalizio, quello che in chiamano il Boxing Day che, dopo una sola stagione, non verrà riproposto. A differenza di quanto accaduto nel campionato 2018-19 quindi non si giocherà il giorno di Santo Stefano, ma si tornerà alla ‘vecchia’ pausa natalizia che prevede un match il 22 dicembre con successivo ritorno in campo programmato per il 5 e 6 gennaio 2020. La novità più clamorosa potrebbe però essere un’altra e riguardare la compilazione dei calendari.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, l’amministratore delegato della Lega, Luigi Siervo, sta studiando una modifica che avrebbe del clamoroso. L’idea sarebbe quella di far venir meno la corrispondenza tra le giornate del girone di andata e quelle del girone di ritorno.

Si sta pensando quindi ad una sorta di doppio sorteggio in modo da ravvivare i vari incroci e rimescolare le sfide di ogni turno. Si tratterebbe di un qualcosa si nuovo per il massimo campionato italiano che andrebbe a rompere tradizione che voleva le varie sfide ripetute nelle stesse giornate di andata e ritorno, ma a campi ovviamente invertiti.

Di più se ne saprà nei prossimi giorni, visto che non è lontano il giorno del varo dei nuovi calendari che dovrebbe essere fissato per il 29 o il 30 luglio.