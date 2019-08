Novità alla Juventus: rimessa in vendita la maglia di Higuain

Dato per partente sin da inizio mercato, Higuain rimarrà invece alla Juventus come titolare: la casacca numero 21 è tornata negli store.

Matuidi, Emre Can, Mandzukic, Rugani, persino Dybala. Tutti in vendita al miglior offerente. La cerca di fare cassa in questi ultimi giorni di mercato cedendo a sorpresa diversi suoi interpreti, ma non Gonzalo Higuain, gudagnatosi di nuovo la fiducia di ambiente e tifosi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo essere stato accostato a diverse squadre, alla fine Higuain rimarrà alla Juventus deciso ad occupare il posto di centravanti titolare sotto il suo maestro Sarri. Dopo l'unione da record a , il deludente passaggio a Londra ecco l'era bianconera. Con somma gioia dei tifosi di Madama.

I fans bianconeri hanno sempre voluto rivedere Higuain alla Juventus, decisi a non puntare su altri attaccanti dopo il rientro dal prestito al prima e al poi. La società piemontese si è convinta di come l'argentino possa fare ancora bene, sopratutto grazie all'approccio di Sarri.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus ha anche deciso di rimettere in vendita la maglia col numero 21, ovvero quello scelto dopo il ritorno in bianconero. Segno di come la situazione attorno al Pipita sia decisamente cambiata rispetto all'imminente addio di qualche settimana fa.

Dopo la maglia da titolare contro il , Higuain giocherà dal 1' anche contro il suo ex Napoli. Una prova importante, per far capire di poter essere ancora decisivo, sopratutto nei big match.

Gli ultimi dubbi di una parte di tifosi bianconeri e sopratutto degli avversari, possono essere spazzati via allo Stadium , sabato. Sarà la giornata di Higuain.