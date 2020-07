Novità Inter: inaugurata la clubhouse che ospiterà i calciatori

Un progetto ambizioso, con risultati di rilievo sia in campo che fuori: in attesa di nuovi trofei, l' prosegue il suo processo di crescita con l'inaugurazione di una struttura molto importante.

E' nata la nuova clubhouse, edificio che ospiterà le camere di Handanovic e compagni al Suning Training Center di Appiano Gentile.

Le nuove strutture, innovative e moderne, rispecchiano l’ambizione e la visione futura di Suning e del Club e sono state create con l’obiettivo di raggiungere nuovi e sempre più elevati standard di qualità sia per ciò che riguarda l'ambito delle performance sportive, sia per quanto concerne le infrastrutture e le aree lavoro".

Entusiastiche le dichiarazioni rilasciate dal CEO Sport Giuseppe Marotta, che ha sottolineato il ruolo primario che investimenti come questo hanno all'interno di una società.

"Il Centro Sportivo Suning è il cuore della parte sportiva del nostro Club e il progetto di modernizzazione è di fondamentale importanza per portare ai massimi livelli le performance dei nostri giocatori. Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l’Inter merita".