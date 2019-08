Novità in Inghilterra: Liverpool-Manchester City, Guardiola viene ammonito

Durante la Supercoppa d'Inghilterra tra City e Liverpool il tecnico dei Citizens è stato ammonito e non espulso come nelle passate stagioni.

Grandi evoluzioni in terra inglese da questa stagione, con novità nel regolamento per evolvere il mondo del calcio. Una di queste ha visto la sua comparsa durante il Community Shield, ovvero la Supercoppa inglese tra il di Klopp e il Manchester CIty di Guardiola.

Durante la gara valida per eleggere l'assoluta regina d' , infatti, Guardiola ha protestato duramente con il direttore di gara Atkinson in seguito ad un duro contrasto tra Joe Gomez e il suo giocatore David Silva. Ingresso in campo e provvedimento novità.

Invece di essere espulso, come sarebbe accaduto nelle passate stagioni, Guardiola è stato ammonito. Giallo che gli ha permesso di rimanere in campo nonostante le forti proteste, che fino allo scorso maggio avrebbero portato ad un allontanamento dall'area tecnica.

Più che il giallo subito, alla fine ininfluente, Guardiola si è mostrato preoccupato specialmente per l'infortunio capitato a Sane. Nel mirino del , il giocatore potrebbe rimanere e far saltare i piani dei bavaresi e dello stesso tecnico catalano visto il k.o al ginocchio.