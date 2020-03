Nove gare senza goal o assist di Messi, zero vittorie: Barcellona dipendente

Il Clasico contro il Real Madrid ha messo in mostra ancora una volta come senza le giocate decisive di Messi il Barcellona faccia estrema fatica.

Leo Messi quasi a terra, mentre i giocatori del , dal sette Mariano Diaz al ragazzino terribile Vinicius, festeggiano dietro di lui. E' questa la fotografia del Clasico tra i Blancos e il , che ha portato il sorpasso in vetta, la consapevolezza che i blaugrana non riescano a fare quasi mai la voce grossa e che la Pulce è essenziale al 1000%.

2-0 per il Real Madrid, qualche giocata timida di Messi, fermato tempestivamente e con attenzione da parte dei difensori di casa. Stesso copione visto a , stesso copione visto da Cristiano Ronaldo, probabilmente in in , di persona al Bernabeu nella giornata di ieri.

Messi è Messi, ovvero uno dei dieci giocatori più forti della storia del calcio. C'è chi lo posiziona in vetta distaccato, chi sul podio, chi semplicemente in top ten. Metterlo oltre appare oggettivamente difficile, piaccia o meno. Oggettivo come il dato di questo suo Barcellona, che senza di lui non può nulla.

Rispetto agli anni di Ronaldinho, di Villa ed Henry, di Xavi e Iniesta, Messi non può permettersi l'umano lusso di non segnare o di non fornire assist. In questo Barcellona se non ci pensa lui ad entrare nel tabellino come decisivo, la sua squadra non vince. Mai, il 100% delle volte.

Parliamo della , dove Messi non ha regalato passaggi decisivi o segnato per la quinta volta in questa stagione. Risultato? Zero vittorie per il Barcellona in queste specifiche gare. Un dato a dir poco allarmante e non solo figlio delle assenze di Suarez e Dembelè, considernado la statistica nata già a settembre.

Parliamo della Champions e della Coppa del Re: ulteriori quattro gare, tre europee e una spagnola, in cui Messi ha mancato l'appuntamento con il goal o con l'assist. Tre pareggi, ultimo dei quali contro il Napoli, e una sconfitta.

Messi ha segnato 23 goal e 16 assist in 30 gare stagionali, dati super per chiunque, ma non per lui, abituato a numeri ben superiori. Gli anni nella carta d'identità per l'argentino sono però 33 e qualche gara senza segnare è ovvia, certa, auspicabile.

Peccato che senza di lui, il Barcellona non riesca a vincere. Non un'emergenza sanitaria, ma un'emergenza per il presente e il futuro, questo sì. Indubbiamente.