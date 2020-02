Nove gare di fila in goal, Ronaldo come Trezeguet: record Juventus, ora punta Batistuta

In rete anche contro la Fiorentina, Cristiano Ronaldo, sempre in goal nel 2020, ha raggiunto un traguardo storico: -2 il record di Batistuta.

Manca solo una partita, quella contro il , per agganciare il record personale di dieci raggiunto ai tempi del . Ne mancano due, contro gialloblù e , per agganciare Gabriel Omar Batistuta, capace di segnare per undici gare di fila in . Cristiano Ronaldo ha intanto ottenuto però il traguardo bianconero.

Segui Juventus-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

Contro la , infatti, Cristiano Ronaldo è andato a segno per la nova volta consecutiva in Serie A con la maglia della . Grazie al goal su rigore allo Stadium il portoghese è riuscito a raggiungere uno dei più grandi bianconeri di tutti i tempi, ovvero David Trezeguet, capace di fare lo stesso nel 2005.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

In attesa di capire se Cristiano Ronaldo nel prossimo match diventerà Re solitario alla Juventus, agganciando però sè stesso, in generale il prossimo grande obiettivo italiano è quello di raggiungere e magari superare Batistuta in goal per undici gare di fila con la maglia della Fiorentina (Quagliarella è riuscito a segnare undici volte di fila, ma saltando una gara nel mezzo).

Sempre in goal in Serie A nel 2020, Cristiano Ronaldo vola verso i venti centri ad una velocità nettamente superiore rispetto al primo anno alla Juventus: lo scorso anno chiuse a 21 goal in 31 presenze, ora è a 18 in 19 presenze. Con 16 gare potenziali ancora a da giocare.

Difficile pensare alla barriera dei venti non superata a breve: dal 2009 c'è sempre riuscito, arrivando addirittura a segnare annate senza senso per i comuni mortali, con 48 goal nel 2016 e 42 nel 2012. Nell'eterna e celeberrima lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi, staccatasi con l'addio del lusitano alla Juventus.