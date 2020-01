Novara-Monza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Novara sfida il Monza nella 21ª giornata del Girone A di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Novara di Simone Banchieri ospita in casa il Monza di Cristian Brocchi nel big match del 21° turno del Girone A di Serie C. I piemontesi sono quarti in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i brianzoli comandano la graduatoria con 46 punti e un ruolino di marcia di 14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

I precedenti fra le due squadre sorridono ai biancorossi con 19 vittorie, 19 pareggi e 5 affermazioni del Novara in 43 partite. Il Novara viene da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive, il Monza invece ha collezionato 3 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Mattia Bortolussi è il bomber dei piemontesi con 8 reti realizzate, mentre Cosimo Chiricò è il miglior marcatore del Monza con 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Novara-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NOVARA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO NOVARA-MONZA

Novara-Monza si giocherà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Silvio Piola di Novara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, è in programma per le ore 17.30.

Il big match Novara-Monza sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Luca Tumminello.

Gli abbonati Eleven Sports potranno seguire Novara-Monza in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Banchieri dovrebbe affidarsi a un 4-3-2-1. In attacco il riferimento offensivo sarà Bortolussi, con Gonzalez e uno fra Peralta e Piscitella tandem di trequartisti a sostegno. Centrocampo con Buzzegoli playmaker e Nardi e Bianchi che dovrebbero essere le due mezzali. Fra i pali il figlio d'arte Marchegiani, davanti a lui una linea difensiva a quattro con Barbieri, Sbraga, Pogliano e Cassandro.

Brocchi dovrà rinunciare agli infortunati Sampirisi, Palazzi e D'Errico. Fra i pali, nel 4-3-1-2 dei brianzoli, agirà Lamanna, mentre in difesa Lepore e Anastasio saranno i due terzini, con Paletta e Bellusci a comporre la coppia centrale. In media la regia sarà affidata a Fossati, con Armellino e Iacolano mezzali ai suoi lati. Davanti Chiricò ad agire sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo composto da Brighenti e Gliozzi. A disposizione anche i nuovi acquisti Rauti e Morosini.

NOVARA (4-3-2-1): Marchegiani; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cassandro; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Gonzalez, Peralta; Bortolussi.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio; Armellino, Fossati, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Gliozzi.