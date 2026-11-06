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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester City
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Con il contributo di

Nottingham Forest-Manchester City, la presentazione della sfida di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Anteprima completa della sfida tra Nottingham Forest e Manchester City al City Ground. La squadra di Enzo Maresca riuscirà a interrompere una serie di due sconfitte consecutive in Premier League?

Nottingham Forest-Manchester City: Presentazione della sfida di Premier League

crest
Premier League - Game Week 10
City Ground, Nottingham

Il Nottingham Forest ospita il Manchester City al City Ground in una partita di Premier League sabato 6 novembre alle 13:30 EST e alle 17:30 GMT.

Il Forest fatica a segnare e resta in zona retrocessione

Il Forest è 19° e ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato con il nuovo allenatore Oliver Glasner. Ha un disperato bisogno di punti, ma lo stesso vale per il Manchester City, reduce da due sconfitte consecutive contro Aston Villa e Brighton. Questa serie di risultati ha permesso all'Arsenal, campione in carica, di superarlo e salire in vetta alla classifica. Il City è stato giudicato colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa relativi a presunte violazioni finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Le due sconfitte potrebbero indicare che la pressione comincia a farsi sentire, ma c'è un giocatore che continua a brillare: il bomber Erling Haaland. Il norvegese di 26 anni ha segnato 14 goal tra Premier League e Champions League per la squadra con il miglior attacco del campionato.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Il Forest può sorprendere?

Il Forest ha avuto un rendimento pessimo in casa, senza segnare nelle prime quattro partite interne di Premier League. Spererà però che i recenti precedenti con il City siano di buon auspicio. Ha vinto questa stessa sfida nel marzo 2025 e la scorsa stagione ha pareggiato 2-2 con il City all'Etihad Stadium, grazie al goal del pareggio di Elliot Anderson. L'inglese affronta ora il suo ex club per la prima volta dal suo trasferimento a cifre importanti. Il City non perde tre partite consecutive di Premier League dal 2016 ed Enzo Maresca vorrà a tutti i costi evitare che accada di nuovo.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Il City non perde due trasferte consecutive in Premier League dal novembre 2025.
  • Cinque delle ultime sei vittorie esterne del City in Premier League sono arrivate senza subire goal.

Probabili formazioni

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Nottingham Forest - Manchester City

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Formazione titolare

Manchester City

Allenatore

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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