Nottingham Forest-Manchester City: Presentazione della sfida di Premier League

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Il Nottingham Forest ospita il Manchester City al City Ground in una partita di Premier League sabato 6 novembre alle 13:30 EST e alle 17:30 GMT.

Il Forest fatica a segnare e resta in zona retrocessione

Il Forest è 19° e ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato con il nuovo allenatore Oliver Glasner. Ha un disperato bisogno di punti, ma lo stesso vale per il Manchester City, reduce da due sconfitte consecutive contro Aston Villa e Brighton. Questa serie di risultati ha permesso all'Arsenal, campione in carica, di superarlo e salire in vetta alla classifica. Il City è stato giudicato colpevole di 114 dei 115 capi d'accusa relativi a presunte violazioni finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Le due sconfitte potrebbero indicare che la pressione comincia a farsi sentire, ma c'è un giocatore che continua a brillare: il bomber Erling Haaland. Il norvegese di 26 anni ha segnato 14 goal tra Premier League e Champions League per la squadra con il miglior attacco del campionato.

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Il Forest può sorprendere?

Il Forest ha avuto un rendimento pessimo in casa, senza segnare nelle prime quattro partite interne di Premier League. Spererà però che i recenti precedenti con il City siano di buon auspicio. Ha vinto questa stessa sfida nel marzo 2025 e la scorsa stagione ha pareggiato 2-2 con il City all'Etihad Stadium, grazie al goal del pareggio di Elliot Anderson. L'inglese affronta ora il suo ex club per la prima volta dal suo trasferimento a cifre importanti. Il City non perde tre partite consecutive di Premier League dal 2016 ed Enzo Maresca vorrà a tutti i costi evitare che accada di nuovo.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il City non perde due trasferte consecutive in Premier League dal novembre 2025.

Cinque delle ultime sei vittorie esterne del City in Premier League sono arrivate senza subire goal.

Probabili formazioni

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

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