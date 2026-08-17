Nottingham Forest-Leeds United: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest e Leeds United scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Scintille nel weekend d'esordio sulle rive del Trent

Il Nottingham Forest apre la sua stagione di Premier League 2026/27 in casa, accogliendo il Leeds United al City Ground per la 1ª giornata. Spinto dal calore del proprio pubblico, il Forest cercherà di imporre subito il proprio dominio sulle rive del Trent e portare slancio in una nuova e impegnativa stagione nazionale. Per il Leeds, la trasferta inaugurale a Nottingham rappresenta un immediato banco di prova ad alta intensità per misurare la propria preparazione alla massima serie fin dai primi passi.

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I test continentali pre-stagionali del Forest e il solido finale casalingo

Il Nottingham Forest arriva all'esordio stagionale dopo un'intensa pre-season in giro per l'Europa. Dopo aver aperto l'estate con le vittorie contro Notts County e Blackburn Rovers, il Forest ha messo minuti preziosi nelle gambe durante una difficile tournée in Portogallo e nei test contro avversarie europee. Ha chiuso la pre-season nel migliore dei modi in casa, ottenendo una sofferta vittoria per 2-1 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen prima di offrire una prestazione impressionante nel 2-0 contro lo Stade Brestois il 16 agosto.

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Le vittorie di prestigio del Leeds nelle amichevoli di cartello

Il Leeds United si presenta al City Ground rinvigorito da un pre-campionato estivo appariscente. Il Leeds ha mostrato una seria minaccia offensiva all'inizio di agosto con uno straordinario 4-2 contro il Liverpool, seguito da un controllato 2-0 sull'RB Lipsia. Dopo aver pareggiato 1-1 contro il Manchester United a metà settimana, il Leeds ha completato i preparativi per la prima giornata il 15 agosto in modo dominante, travolgendo l'FC Augsburg 4-0 e assicurandosi che il proprio reparto offensivo girasse a pieno regime.

Storia dei precedenti: battaglie feroci decise dai dettagli

Le partite tra Nottingham Forest e Leeds United sono state storicamente sfide ad alto ritmo, definite da atmosfere frenetiche e da un calcio diretto. Curiosamente, i due club prenderanno subito grande confidenza l'uno con l'altro all'inizio del calendario 2026/27, dato che sono pronti ad affrontarsi due volte in tre giorni, facendo seguire a questa gara inaugurale di Premier League un'immediata rivincita nel secondo turno di EFL Cup al City Ground.

Notizie sulle squadre e rose

Oliver Glasner ha un'assenza confermata per l'esordio stagionale del Forest, con Nicolo Savona indicato come infortunato. Non ci sono squalificati tra i padroni di casa e non è stato confermato alcun probabile undici iniziale prima del calcio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della squadra saranno aggiunti più vicino alla partita.

Per gli ospiti, Daniel Farke deve fare a meno del portiere Lucas Perri e dell'esterno Gabriel Gudmundsson, entrambi indisponibili per infortunio. Il Leeds non ha giocatori squalificati e in questa fase non è stato diffuso alcun undici previsto. Seguiranno aggiornamenti quando il club fornirà maggiori informazioni.

Forma

Il Nottingham Forest si presenta alla nuova stagione con un bilancio pre-campionato altalenante, fatto di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Brest del 16 agosto, arrivato dopo il 2-1 contro il Bayer Leverkusen di quattro giorni prima. Prima di queste vittorie, il Forest aveva perso contro Barcellona (0-1), Udinese (0-1) e Sporting CP (1-4), con quest'ultima pesante sconfitta che aveva sollevato i primi interrogativi sulla tenuta difensiva della squadra. Nelle cinque partite, il Forest ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Il Leeds United arriva in una forma decisamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli pre-stagionali. Il risultato più recente è stato il 4-0 contro l'Augsburg del 15 agosto, mentre sono arrivati anche i successi per 2-0 sull'RB Lipsia e per 1-0 sul Sunderland. Il 4-2 contro il Liverpool rappresenta uno dei risultati di maggior rilievo della sua estate, anche se l'1-1 con il Manchester United, registrato come una sconfitta nel dataset, ha interrotto la sua serie vincente. Il Leeds ha segnato nove gol e ne ha subito uno nelle ultime quattro partite di pre-season.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Leeds United vinse 3-1 a Elland Road in una partita di Premier League. Prima di allora, il Nottingham Forest aveva conquistato una vittoria casalinga per 3-1 al City Ground nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide, che comprendono tre incroci di Premier League e un'amichevole pre-stagionale, ciascuna delle due squadre ha vinto due volte, con un bilancio in perfetto equilibrio.