Nottingham Forest-Chelsea, anteprima di Premier League

Premier League - Game Week 12 27 nov 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Il Nottingham Forest ospita il Chelsea al City Ground venerdì sera, in una sfida di Premier League che entrambe le squadre hanno disperatamente bisogno di vincere. Il calcio d'inizio è previsto per il 27 novembre alle 16:00 EST e alle 20:00 GMT.

Il Nottingham Forest cerca ancora continuità con la nuova guida tecnica

Il Forest arriva dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Bournemouth, la seconda nelle ultime tre partite di campionato. È 17° e cerca ancora risultati più costanti sotto la guida del nuovo allenatore Oliver Glasner. Davanti al Sunderland e alla zona retrocessione solo grazie alla differenza reti, il Forest ha vinto appena due delle 11 gare disputate finora in Premier League. Va però ricordato che l'ultima vittoria casalinga è stata un magnifico 3-1 sul Manchester City. Glasner vorrà trovare una soluzione ai problemi di un attacco rimasto a secco in tre delle ultime cinque partite di campionato. Tutti gli occhi saranno puntati su Liam Delap, autore di una doppietta contro il City, nel cui settore giovanile è cresciuto, e ora di fronte al suo precedente club, il Chelsea.

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Chelsea sotto pressione

Anche il Chelsea ha un problema da risolvere sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso. Sabato ha perso 4-1 in casa contro il Leeds United nonostante il vantaggio firmato da Emanuel Emegha. È stata la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato, in cui ha subito 20 goal in 11 gare. Al fischio finale a Stamford Bridge, i tifosi hanno fischiato e la coppia di difensori centrali schierata da Alonso è finita sotto esame. Il Chelsea è ottavo, a 12 punti dall'Arsenal capolista. Il bilancio di cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte riassume bene il suo avvio di stagione altalenante.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Il Forest non ha segnato in tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato e subisce almeno un goal da otto gare.

Il trequartista del Forest Morgan Gibbs-White è secondo in Premier League per grandi occasioni create (nove).

Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte di Premier League, segnando tre reti in questo periodo.

Il Chelsea dovrà fare a meno di Reece James, Maxence Lacroix e Joao Pedro. Moises Caicedo è in dubbio per un problema alla schiena.

La squadra in trasferta ha vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti in Premier League.

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Probabili formazioni

Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

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