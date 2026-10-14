Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Arsenal si gioca il 18 ottobre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

L’Arsenal arriva in casa del Forest dopo essere tornato alla vittoria

Mikel Arteta e l’Arsenal hanno dovuto rimuginare sulla sconfitta per 3-0 contro il Brighton per tutte le tre settimane della sosta per le nazionali. Hanno reagito nel migliore dei modi, battendo sabato 2-1 un Leeds che fino al fine settimana era imbattuto. L’Arsenal ha dovuto riscattare una prestazione poco brillante nel primo tempo e poi rimontare il goal segnato dal Leeds al 55’, riuscendo a vincere grazie alle reti di Riccardo Calafiori e del subentrato Bruno Guimaraes. Ha poi battuto il Lille 3-0 in Champions League con i goal di Eberechi Eze, Jurrien Timber e Bukayo Saka.

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Il Forest non ha ancora trovato continuità

Il Nottingham Forest ha iniziato tra alti e bassi la gestione del nuovo allenatore Pierre Sage. Ha raccolto cinque punti nelle prime sei partite, ma ha perso le ultime due. Curiosamente, non ha ancora vinto in casa in nessuna competizione in questa stagione: ha perso contro Coventry e Leeds e pareggiato 0-0 con un Tottenham in difficoltà. Sage rimpiangerà la scarsa concretezza della sua squadra, che ha creato otto grandi occasioni ma è comunque riuscita a perdere 3-1 sul campo del Crystal Palace. Il Forest spera di mettere in difficoltà i campioni, dopo aver mantenuto la porta inviolata negli ultimi due scontri diretti di Premier League contro l’Arsenal in questo stadio.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona del Forest sono indisponibili per infortunio.

L’Arsenal deve ancora fare a meno di William Saliba e Christos Tzolis, ma per il resto non ha problemi di infortuni.

L’Arsenal ha subito goal in tutte le ultime tre partite disputate tra tutte le competizioni.

Gli ultimi due confronti di Premier League tra queste squadre al City Ground sono terminati 0-0.

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Notizie sulle squadre e rose

Oliver Glasner deve fare a meno di Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona per infortunio, mentre al momento non ci sono squalifiche nella sua rosa. Gli aggiornamenti sulla probabile formazione saranno aggiunti in prossimità del calcio d’inizio.

Mikel Arteta deve preparare la partita senza William Saliba e Christos Tzolis, entrambi indicati come infortunati. Non risultano squalifiche per la squadra ospite e ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno prima della partita.

Stato di forma

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La sua più recente gara di Premier League si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace, e ha perso anche 1-0 contro il Coventry City in campionato. L’unica vittoria del Forest in questa serie è stata il 2-1 in trasferta contro l’Aston Villa; ha inoltre pareggiato 0-0 con il Tottenham e 2-2 con il Liverpool. In queste cinque partite, il Forest ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

L’Arsenal ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La gara più recente è stata la vittoria per 2-1 contro il Leeds United in Premier League; ha inoltre battuto l’Ipswich Town 2-4 in Carabao Cup. L’unica sconfitta dell’Arsenal in questo periodo è stata il 3-0 contro il Brighton. Nell’arco di cinque partite, l’Arsenal ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre al City Ground è terminato 0-0 il 17 gennaio 2026, in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Arsenal ha vinto tre volte e due partite sono finite in parità, mentre il Forest non ha ancora ottenuto una vittoria in questa serie. Le vittorie dell’Arsenal comprendono due 3-0 all’Emirates e un 2-1 al City Ground nel gennaio 2024; entrambi i pareggi a reti inviolate si sono giocati a Nottingham.

Classifica

L’Arsenal è secondo nella classifica di Premier League e pienamente in corsa per il titolo, mentre il Nottingham Forest è 14°: si affrontano dunque una squadra con concrete ambizioni di vertice e una che cerca di allontanarsi dalle zone basse della classifica.