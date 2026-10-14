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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoArsenal
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Con il contributo di

Nottingham Forest-Arsenal, la presentazione della sfida di Premier League: i campioni devono recuperare terreno

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
M. Arteta
B. Guimaraes
R. Calafiori
D. Ndoye
M. Gibbs-White
Bayern Monaco vs Arsenal
Bayern Monaco
Champions League

Anteprima completa della sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Arsenal: tattiche, notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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Premier League - Game Week 7
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest-Arsenal si gioca il 18 ottobre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

L’Arsenal arriva in casa del Forest dopo essere tornato alla vittoria

Mikel Arteta e l’Arsenal hanno dovuto rimuginare sulla sconfitta per 3-0 contro il Brighton per tutte le tre settimane della sosta per le nazionali. Hanno reagito nel migliore dei modi, battendo sabato 2-1 un Leeds che fino al fine settimana era imbattuto. L’Arsenal ha dovuto riscattare una prestazione poco brillante nel primo tempo e poi rimontare il goal segnato dal Leeds al 55’, riuscendo a vincere grazie alle reti di Riccardo Calafiori e del subentrato Bruno Guimaraes. Ha poi battuto il Lille 3-0 in Champions League con i goal di Eberechi Eze, Jurrien Timber e Bukayo Saka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images

Il Forest non ha ancora trovato continuità

Il Nottingham Forest ha iniziato tra alti e bassi la gestione del nuovo allenatore Pierre Sage. Ha raccolto cinque punti nelle prime sei partite, ma ha perso le ultime due. Curiosamente, non ha ancora vinto in casa in nessuna competizione in questa stagione: ha perso contro Coventry e Leeds e pareggiato 0-0 con un Tottenham in difficoltà. Sage rimpiangerà la scarsa concretezza della sua squadra, che ha creato otto grandi occasioni ma è comunque riuscita a perdere 3-1 sul campo del Crystal Palace. Il Forest spera di mettere in difficoltà i campioni, dopo aver mantenuto la porta inviolata negli ultimi due scontri diretti di Premier League contro l’Arsenal in questo stadio.

Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images


Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona del Forest sono indisponibili per infortunio.
  • L’Arsenal deve ancora fare a meno di William Saliba e Christos Tzolis, ma per il resto non ha problemi di infortuni.
  • L’Arsenal ha subito goal in tutte le ultime tre partite disputate tra tutte le competizioni.
  • Gli ultimi due confronti di Premier League tra queste squadre al City Ground sono terminati 0-0.
Nottingham Forest v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Nottingham Forest - Arsenal

Allenatore

  • O. Glasner

Oliver Glasner deve fare a meno di Igor Jesus, Nikola Milenkovic e Nicolo Savona per infortunio, mentre al momento non ci sono squalifiche nella sua rosa. Gli aggiornamenti sulla probabile formazione saranno aggiunti in prossimità del calcio d’inizio.

Mikel Arteta deve preparare la partita senza William Saliba e Christos Tzolis, entrambi indicati come infortunati. Non risultano squalifiche per la squadra ospite e ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno prima della partita.

Stato di forma

NFO

NFO - Forma

LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
V1-2
COV
S0-1
CRY
S3-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La sua più recente gara di Premier League si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace, e ha perso anche 1-0 contro il Coventry City in campionato. L’unica vittoria del Forest in questa serie è stata il 2-1 in trasferta contro l’Aston Villa; ha inoltre pareggiato 0-0 con il Tottenham e 2-2 con il Liverpool. In queste cinque partite, il Forest ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

L’Arsenal ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La gara più recente è stata la vittoria per 2-1 contro il Leeds United in Premier League; ha inoltre battuto l’Ipswich Town 2-4 in Carabao Cup. L’unica sconfitta dell’Arsenal in questo periodo è stata il 3-0 contro il Brighton. Nell’arco di cinque partite, l’Arsenal ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
1Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L’ultimo incontro tra queste due squadre al City Ground è terminato 0-0 il 17 gennaio 2026, in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Arsenal ha vinto tre volte e due partite sono finite in parità, mentre il Forest non ha ancora ottenuto una vittoria in questa serie. Le vittorie dell’Arsenal comprendono due 3-0 all’Emirates e un 2-1 al City Ground nel gennaio 2024; entrambi i pareggi a reti inviolate si sono giocati a Nottingham.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
V
V
V
D
S
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
V
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
V
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
S
D
S
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
S
D
V
D
D
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
D
S
D
D
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
S
V
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
V
S
V
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
S
V
S
D
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
D
S
V
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
S
D
V
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
V
V
S
S
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
S
S
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
V
S
D
S
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
S
S
S
D
V
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
S
S
D
D
D
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
D
S
D
D
S
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

L’Arsenal è secondo nella classifica di Premier League e pienamente in corsa per il titolo, mentre il Nottingham Forest è 14°: si affrontano dunque una squadra con concrete ambizioni di vertice e una che cerca di allontanarsi dalle zone basse della classifica.

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