Notte storica per Higuain: va a segno assieme al fratello Federico

Un goal a testa per Gonzalo e Federico Higuain nel successo dell'Inter Miami contro Philadelphia: è la prima volta nella storia della MLS.

Lo hanno preso in giro per il suo look stravagante, con quella barba lunga così strana e un peso forma non esattamente ideale. Ma Gonzalo Higuain si è preso la propria rivincita. E nella notte (italiana) ha scritto la storia della famiglia e pure della MLS, andando a segno assieme al fratello Federico.

L'Inter Miami ha vinto per 2-1 in casa del Philadelphia Union nella seconda giornata della MLS. Primo successo per Phil Neville, l'allenatore, e primo successo stagionale per il club della Florida. Ottenuto peraltro in rimonta, dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio grazie a una zampata ravvicinata di Jamiro Monteiro.

Come detto, però, la storia l'hanno scritta gli Higuain. I due fratelli. Prima Federico ha servito su punizione la palla dell'1-1 a Gonzalo, che di testa l'ha messa alle spalle del portiere avversario. E poi lo stesso Federico, sempre di testa, ha timbrato il punto della vittoria a 8 minuti dalla conclusione del match.

Por primera vez, ambos hermanos Higuaín marcan en el mismo partido. 🔥🔥#InterMiamiCF pic.twitter.com/UtECAyYblq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 25, 2021

Il premio di MVP è andato proprio a Federico Higuain: un goal, un assist. Ma è una serata che non si scorderà facilmente nemmeno Gonzalo: per la prima volta nella storia della MLS, due fratelli sono andati in goal nella stessa partita.