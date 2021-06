Note azzurre - Vigilia tiepida a Roma: non si respira ancora il "clima Europei"

Nella Capitale, a poche ore dal debutto della Nazionale ad Euro 2020 contro la Turchia, sembra quasi che l’evento non sia ancora imminente.

Roma in Clima Europei? Insomma. La capitale italiana, scelta come sede della gara inaugurale del primo (e probabilmente ultimo) Campionato Europeo itinerante, è tutt’altro che infuocata e non solo per colpa della pioggia caduta in giornata.

In giro c’è poca gente, complici le residue restrizioni legate al Covid e, soprattutto l’assenza di turisti. Ma anche il clima che si respira in città non è quello tipico della vigilia. Forse si è giocato troppo e questi Europei non rappresentano un evento così tanto atteso o, più probabilmente, è proprio la natura itinerante dell’evento ad impedire che si crei il clima che solitamente accompagna le grandi manifestazioni.

Anche “Casa Azzurri”, allestito nel quartiere Prati, non distante dallo stadio e per la prima volta aperto su prenotazione anche ai tifosi, non trasmette – almeno per ora – quell’energia che ci si aspetta. Soltanto i bambini, euforici, varcano il cancello con gioia.

Le fan zone, allestite nelle zone più belle di Roma, fanno fatica a riempirsi, e di tifosi – intesi come “bandierone e facce colorate” in giro se ne vedono pochissimi, tanto italiani quanto turchi.

“Ma quand’è la partita?”, domanda un curioso all’addetto alla sicurezza di Casa Azzurri. Una domanda che è tutta un programma. Forse, ce lo auguriamo, non appena gli Azzurri di Mancini torneranno in campo e l’inno di Mameli tornerà a risuonare, l’entusiasmo scoccherà improvviso, in automatico. O forse sarà la possibilità di rivedere i tifosi all’interno di uno stadio italiano a far scattare la molla. Molla che, per il momento, non è scattata.

“S’è pure fatto male Pellegrini, proprio non li guardo sti Europei” , lamenta un anziano probabilmente sostenitore della Roma. Ma alla fine, lo sappiamo, gli Europei li guarderà pure lui. Sicuramente per le strade non ci sarà l’entusiasmo che si respirava nell’estate delle Notti Magiche, ma non appena il pallone inizierà a rotolare, probabilmente tutto cambierà.

Del resto, in quanti nell’estate 2006 avevano annunciato che non avrebbero sostenuto l’Italia di Lippi dopo il caos scoppiato al termine del campionato? Ma proprio quelli, ce li ricordiamo tutti, il 9 luglio sguazzavano gioiosi nelle fontane di tutta Italia.

La speranza è che la squadra di Mancini possa conquistare sul campo il cuore di un pubblico non ancora troppo caldo. E che soprattutto il finale possa essere più simile possibile a quello del 2006.