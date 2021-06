Note Azzurre - L'Italia può sognare? Se gli attaccanti girano tutto è possibile

Difesa solida e centrocampo brillante rappresentano un'ossatura formidabile. Se Immobile, Insigne e soci trovano fiducia sognare è lecito.

Noi italiani amiamo sempre sminuirci. Siamo fatti così, è insito nella nostra natura. Guardiamo sempre a ciò che non funziona più che a ciò che va bene e tendiamo a reputarci, spesso ingiustamente, inferiori agli altri, dei quali apprezziamo solo i pregi tralasciandone i difetti.

E così, la marcia d'avvicinamento agli Europei, come spesso avviene, è stata ricca di perplessità e incertezze. Per qualcuno l'età avrebbe penalizzato Chiellini, per altri le voci di mercato avrebbero destabilizzato Donnarumma, per altri ancora l'infortunio di Verratti avrebbe falcidiato il nostro centrocampo, per qualcuno i nostri attaccanti non sono all'altezza di quelli che vestivano la maglia azzurra negli scorsi decenni.

Timori condivisibili, per carità, ma che - come spesso accade - hanno monopolizzato i giudizi, riducendo all'osso l'analisi dei nostri pregi. E di pregi la nostra Nazionale ne ha, e contro la Turchia ne ha fatti vedere parecchi.

E' vero, la Turchia non è certo tra le Nazionali più complete in circolazione, ma in circostanze analoghe l'Italia è stata spesso capace di complicarsi la vita. Se non di rovinarsela. Svezia-Italia vi dice qualcosa? E no, quella Svezia non valeva affatto più di questa Turchia, anzi...

Probabilmente disponiamo del miglior portiere dell'intera manifestazione, impegnato poco o nulla nella gara d'esordio, abbiamo una difesa affidabile con una batteria di laterali da non sottovalutare ed in più a centrocampo, nonostante l'assenza di Verratti, i ragazzi di Mancini hanno dimostrato di non aver nulla da invidiare ai reparti delle altre Nazionali che abbiamo - forse eccessivamente - incensato nelle ultime settimane.

Fino alla linea mediana, l'Italia sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua, anche in termini di vittoria finale. In avanti, invece, sarebbe presuntuoso non ammettere che altre Nazionali dispongono di individualità di livello decisamente superiore. Noi non abbiamo Mbappè né Lewandowski, ma un campionato europeo consta di appena sette partite e per gli attaccanti, si sa, lo stato di forma e il cosiddetto "periodo sì", incidono eccome.

Ciro Immobile non sarà Lewandowski, ma ha dimostrato di saper segnare anche più del polacco, come dimostra la Scarpa d'Oro conquistata meno di un anno fa dal centravanti della Lazio. Lorenzo Insigne non varrà Mbappè, ma nei suoi "mesi magici" fermarlo è difficile. Insomma, se anche gli attaccanti azzurri - come dimostrato nel secondo tempo contro la Turchia - vivranno un mese di grazia, l'Italia non avrà proprio nulla da invidiare a nessuna delle sue rivali. Quanto meno sulla carta.

Guai ad esaltarsi troppo, però. Perché è proprio quando non crediamo più di tanto nei nostri mezzi che la Nazionale ci sorprende e ci fa sognare. Quindi forse è meglio dimenticare in fretta l'ottima prova sfoderata contro la Turchia e tornare a pensare all'età di Chiellini, ai rumors di mercato che disturbano Donnarumma e ai problemi fisici di Verratti. Se i risultati sono questi, continuiamo pure a sminuirci.