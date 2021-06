Note Azzurre - È il gran giorno: Chiesa l’arma in più (forse)

Federico Chiesa è il giocatore di maggiore talento ma non sembra certo di una maglia da titolare.

Il gran giorno è arrivato! 1805 giorni dopo la sfortunata sfida ai rigori persa contro la Germania, l’Italia torna a giocare una gara valida per la fase finale di una competizione per Nazionali, Nations League esclusa.

La mancata qualificazione ai Mondiali russi ha contribuito ad un’astinenza ulteriormente prolungata dallo slittamento degli Europei. Ma oggi è il giorno. L’Italia non può deludere le aspettative del suo pubblico, sebbene di fronte si ritroverà una Turchia un po’ troppo sottovalutata.

Le chiacchiere sulle convocazioni sono già alle spalle e del resto sono state davvero roba da poco anche perché - ahinoi - gli infortuni dell’ultim’ora di Sensi e Pellegrini hanno ulteriormente ridotto il numero degli esclusi.

Insomma, purtroppo, non è l’epoca in cui si discuteva delle esclusioni dei Baggio (2002), dei Cassano (2010) o dello stesso Mancini (1994). L’attuale commissario tecnico della Nazionale ha le idee chiare e chiare le ha avute sin dall’inizio del suo mandato.

4-3-3, fiducia ai giovani, scelte chiare e occhio attento sui calciatori in rampa di lancio: e così Locatelli si ritrova con merito a guidare il centrocampo azzurro e Florenzi e Spinazzola, dati ingenerosamente per ‘bolliti’ fino a qualche tempo fa a rappresentare una delle migliori coppie di terzini dell’intera competizione.

Se la difesa, come di consueto, sembra offrire ampie garanzie e il centrocampo, in attesa di Verratti, appare sicuramente affidabile, è davanti che i prescelti dal c.t. dovranno dimostrare di valere fino in fondo la maglia azzurra.

Immobile e Belotti portano sulle loro spalle la delusione legate qllo spareggio con la Svezia incluso, Insigne convive da sempre con la ‘sindrome da big match’, Berardi e Raspadori sono dei quasi esordienti e Chiesa è pur sempre un ragazzo di 24 anni con appena 13 presenze complessive nelle Coppe Europee, dove comunque ha sempre ben figurato.

Ed è proprio su Federico Chiesa che chi scrive ripone la maggior parte delle speranze, sebbene non sembra presentarsi ai nastri di partenza nelle vesti di titolare inamovibile, anzi rischia di sentire il primo inno dalla panchina. Assente Zaniolo, però, è lui il giocatore più talentuoso del nostro Paese ed è da lui che ci si attende qualcosa in più. Come quando in cortile, da bambini, nelle sfide più equilibrate si attendeva il goal del più bravo per segnare il goal decisivo e andare a casa vincitori. Solo che qui l’obiettivo è di “andare a casa” il più tardi possibile ed anzi di lasciare Roma dopo le tre gare del girone per dirigersi verso altri lidi e proseguire questa inedita cavalcata itinerante.

In bocca al lupo, Azzurri!