Nota ufficiale del Montenegro: "Marusic positivo al Covid"

Brutte notizie per la Lazio: negli scorsi minuti la Federcalcio montenegrina, a poche ore dalla sfida contro l'Olanda per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, ha reso nota la positività al Covid-19 di Adam Marusic.

"I montenegrini Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno a disposizione di Miodrag Radulovic per le prossime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Olanda e Turchia.

I giocatori sono risultati positivi al Covid con sintomi lievi. Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e tutte le misure igienico-sanitarie necessarie sono state messe in pratica".

Il giocatore si trova attualmente in isolamento: la notizia arriva un giorno dopo quella della positività di Stevan Jovetic, comunicata ieri.

Con Marusic positivo anche Nehojsa Kosovic, giocatore del Qayrat: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, deve già fare a meno di Manuel Lazzari, fermo per infortunio.

Emergenza sugli esterni di difesa, insomma, in casa Lazio, che nel prossimo weekend, e precisamente sabato pomeriggio, affronterà la Juventus allo stadio Olimpico di Roma.