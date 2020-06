Norwich-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Riparte la FA Cup con lo United che fa visita al Norwich nei quarti di finale: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

NORWICH-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 giugno 2020

27 giugno 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo la Premier League, riparte anche la . Il torneo tradizionalmente più antico d'Europa riparte dai quarti di finale, ancora con tante big in gioco. Non c'è più il campione d' , ma c'è ancora il Manchester United, che apre le danze sul campo del Norwich.

I Canaries hanno eliminato il negli ottavi di finale ai calci di rigore, dopo aver già battuto e nei turni precedenti. La squadra allenata dal tedesco Daniel Farke è ultima in Premier League, a soli 21 punti e -6 dalla zona salvezza. Ora cerca soddisfazioni in Coppa.

Il cammino dello United è cominciato battendo il Wolverhampton, poi Tranmere e , contro Wayne Rooney. La squadra di Solskjaer vive un momento positivo: non perde da 13 partite tra tutte le competizione e ne ha vinte 9. L'obiettivo è fare 14 e provare a riconquistare un trofeo che manca da ormai tre anni.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Norwich-Manchester United: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in tv e streaming.

ORARIO NORWICH-MANCHESTER UNITED

Norwich-Manchester United, quarto di finale della FA Cup 2020, si giocherà sabato 27 giugno 2020. Calcio d'inizio previsto per le ore 18.30. La partita si giocherà a Carrow Road. In caso di pareggio al 90', si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.

La sfida tra Norwich e Manchester United sarà trasmessa in diretta su DAZN, emittente che detiene i diritti di trasmissione della FA Cup in . Il quarto di finale si potrà seguire su smart tv compatibile saricando l'app di DAZN, oppure collegando la tv a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick. Non è prevista la trasmissione su DAZN1, canale 209 di Sky.

Norwich-Manchester United sarà disponibile in diretta su DAZN tramite app da smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito via pc o notebook.

Con una salvezza sempre più lontana, Daniel Farke spera nel miracolo in FA Cup. Previsti comunque pochi cambi. Krul manterrà il posto tra i pali, anche la difesa potrebbe essere confermata. Cercano spazio in attacco Cantwell, Buendia e Pukki, esclusi nell'ultima sfida contro l' .

Possibile turnover per Solskjaer, nonostante le ottime indicazioni date dai suoi giocatori in casa contro lo . Difficile pensare che il tecnico rinunci a Martial in avanti dopo la tripletta alle blades, possibile che James rilevi Rashford, mentre Greenwood potrebbe esser confermato. Fred e McTominay avanzano la candidatura per essere i cambi a centrocampo, mentre Bailly e Williams danno fiato in difesa ai titolari. Tra i pali Romero, portiere di Coppa.

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; McLean, Trybull; Buendia, Duda, Cantwell; Pukki.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Dalot, Bailly, Maguire, Williams; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial.