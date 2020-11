Norvegia, tutti i giocatori in isolamento: in Austria con una selezione d'emergenza

La nazionale norvegese è interamente in isolamento a causa del Covid-19: il ct è stato costretto a rifare da zero le convocazioni.

Una situazione d'emergenza senza precedenti quella capitata alla Norvegia, che mercoledì dovrà affrontare l' nello scontro diretto per il primato del girone di Lega B di . La formazione scandinava è completamente in isolamento e il ct è stato costretto a rifare da zero le convocazioni.

Tutta la Norvegia è in quarantena, ma la federazione manderà una selezione d'emergenza di professionisti in terra austriaca per giocarsi la promozione nella massima divisione del torneo. L'isolamento è stato imposto a tutti i giocatori convocati in precedenza a causa della positività al Covid-19 di Omar Elbdellaoui, che aveva già spinto l'Uefa all'annullamento della sfida contro la Romania.

Norge reiser med et nytt lag til Østerrike, ledet av Leif Gunnar Smerud.

Norge reiser med et nytt lag til Østerrike, ledet av Leif Gunnar Smerud.

Her er de utvalgte. 🇳🇴#sterkeresammen

Non saranno in campo dunque Haaland e compagni, ma soltanto alcuni giocatori che militano in campionati al di fuori della Norvegia, con l'eccezione di Veton Berisha, che ha però già contratto il virus in precedenza.