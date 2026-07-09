Coppa del Mondo - Quarti di finale Miami Stadium

Norvegia-Inghilterra si giocherà l'11 luglio 2026 alle 17:00 EST (22:00 GMT).

Anteprima dei quarti di finale dei Mondiali: Norvegia-Inghilterra

Una Norvegia in crescita sfida i Three Lions, tra le nazionali più blasonate, per un posto in semifinale. Con i due migliori attaccanti del pianeta in campo, la gara promette grandi emozioni.

Come Norvegia e Inghilterra sono arrivate fin qui

La Norvegia ha entusiasmato i Mondiali con un calcio offensivo: i suoi tifosi, con cori e esultanze in stile canottaggio, hanno trasmesso grande passione. In cinque match la squadra ha segnato 21 gol. Il momento più brillante è stata la vittoria 2-1 sul Brasile negli ottavi, grazie a una doppietta di Erling Haaland.

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L’Inghilterra ha sofferto negli ottavi, giocando più di 40 minuti in 10 contro il Messico all’Estadio Azteca, ma ha vinto 3-2. È la quinta volta di fila che i Tre Leoni raggiungono i quarti.

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Il norvegese nato a Leeds pronto a infrangere i sogni dell’Inghilterra

La macchina da gol del Manchester City, Erling Haaland, vuole aumentare il suo bottino di sette reti in questa sua prima Coppa del Mondo, assistito dal regista dell’Arsenal Martin Ødegaard. In Premier League ha segnato 112 reti in 132 presenze, mentre in nazionale ne ha realizzate 62 in 51 match, una ogni 71 minuti. È andato a segno nelle ultime 14 gare internazionali, per un totale di 27 centri. Con un altro gol eguaglierebbe il primato europeo di Gerd Müller, che nel 1970 segnò nelle prime cinque gare del torneo. Finora, in sole quattro presenze, ha già toccato quota sette reti.

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Harry Kane è la principale speranza dell’Inghilterra

Harry Kane, che con 120 presenze supera Wayne Rooney e resta dietro solo a Peter Shilton, vuole cancellare il rigore sbagliato nei quarti del 2022 contro la Francia. Con 85 gol è il miglior attaccante al mondo dopo Haaland.

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Notizie sulle squadre

Il terzino David Møller Wolfe è in dubbio per la Norvegia dopo l’uscita contro il Brasile. Jarell Quansah è squalificato per l’Inghilterra, mentre Jordan Henderson ha riportato uno strano infortunio al polso durante i festeggiamenti contro il Messico.

Probabile formazione della Norvegia

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Probabile formazione dell’Inghilterra

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Statistiche chiave Norvegia-Inghilterra

L’Inghilterra ha perso cinque delle ultime sei partite ad eliminazione diretta dei Mondiali contro squadre europee.

In 11 delle ultime 12 gare della Norvegia entrambe le squadre hanno segnato.

Nelle ultime sei gare ufficiali della Norvegia è stato segnato un gol dopo l’85°.

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Convocazione Norvegia (26 giocatori)

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).

Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Skiri Østigård (Genoa), Sondre Langås (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Centrocampisti: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Convocazione dell’Inghilterra (26 giocatori)

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti: Anthony Gordon (Barcellona), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Notizie sulla squadra e formazioni

Il ct norvegese Staale Solbakken non ha ancora annunciato la probabile formazione titolare e non risultano infortuni o squalifiche per i padroni di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche l’allenatore dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, non ha ancora annunciato la formazione, ma i Tre Leoni hanno già un assente certo: Jordan Henderson è fuori dal torneo per un intervento al polso, infortunatosi durante i festeggiamenti per la vittoria sul Messico. Al momento non ci sono altre assenze e ulteriori aggiornamenti saranno forniti a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Norvegia ha vinto quattro delle ultime cinque gare ai Mondiali, perdendo solo 4-1 contro la Francia. Ha poi battuto Senegal 3-2, Costa d’Avorio 2-1 ed eliminato il Brasile 2-1 negli ottavi. In cinque match ha segnato 10 gol e subiti 10.

L’Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque gare, con un solo pari a reti bianche contro il Ghana. Tuchel ha superato Croazia 4-2, Panama 2-0, Congo 2-1 e Messico 3-2 negli ottavi, segnando 11 gol e subendone sei.

Storia degli scontri diretti

NOR Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 1 - 0 Norvegia

Norvegia 0 - 1 Inghilterra 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Le due squadre si sono affrontate due volte, sempre in amichevole: l’Inghilterra ha vinto 1-0 sia in trasferta nel 2012 sia in casa nel 2014.

Classifica

La Norvegia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo I, l’Inghilterra ha vinto il Gruppo L.