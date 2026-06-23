Norvegia-Francia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Norvegia-Francia si giocherà il 26 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

Contesto della partita

In palio c’è il primo posto nel Gruppo I. La Norvegia, in grande forma, sfida una Francia che cerca la terza finale consecutiva. Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha già segnato quattro reti nelle prime due gare: 4-1 all’Iraq e 3-2 al Senegal. Anche la Francia ha mostrato grande fluidità: Kylian Mbappé ha celebrato la sua 100ª presenza in nazionale con una doppietta all’Iraq e, con quattro gol all’attivo, incanta come il compagno del Real Madrid. Uno spettacolo atteso dagli appassionati di tutto il mondo.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Norvegia

In attacco brillano Erling Haaland e Alexander Sørloth dell’Atlético Madrid, coppia fisica e aggressiva. Dietro di loro Martin Ødegaard dell’Arsenal inventa il gioco. A centrocampo Sander Berge fa da scudo, mentre i centrali Torbjorn Heggem e Kristoffer Ajer guidano la difesa davanti al veterano Ørjan Nyland. L’allenatore Ståle Solbakken schiera un 4-3-3 aggressivo e ad alto pressing, pensato per soffocare la costruzione avversaria e controllare le partite con superiorità fisica e tecnica. Il terzino destro del Borussia Dortmund Julian Ryerson è uscito per infortunio contro il Senegal, quindi dovrebbe sostituirlo Marcus Pedersen del Torino.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Francia

Mbappé, come sappiamo, ha siglato una tripletta nella finale 2022 contro l’Argentina. Ousmane Dembélé del PSG ha finalmente esordito in rete al Mondiale contro l’Iraq, portando a tre le sue partecipazioni con i Bleus. Reduce dalla vittoria in Champions League e da 35 reti nella stagione, Dembélé sarà affiancato dai compagni di squadra Désiré Doué e Bradley Barcola, da Michael Olise del Bayern e da Rayan Cherki del Manchester City in un attacco temibile. Olise ha fornito due assist nella vittoria contro l’Iraq, e la sua intesa con Mbappé potrebbe portare questa Francia fino in fondo. William Saliba dell’Arsenal guida una difesa a quattro di grande talento. La rosa di Didier Deschamps è talmente ricca di talenti che non c’è spazio nel gruppo per il regista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

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Probabile formazione della Norvegia

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Convocati Norvegia (26 giocatori)

Portieri: Orjan Haskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Amburgo).

Difensori: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Centrocampisti: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Attaccanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Lipsia), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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La rosa di 26 giocatori della Francia

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

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Notizie sulla squadra e formazioni

La Norvegia è allenata da Staale Solbakken. Al momento non ci sono informazioni su probabili formazioni, infortuni o squalifiche per i padroni di casa. Gli aggiornamenti verranno aggiunti poco prima del calcio d’inizio.

La Francia è allenata da Didier Deschamps. Al momento non ci sono informazioni su probabile formazione, infortuni o squalifiche per gli ospiti. Aggiornamenti saranno aggiunti vicino al calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, perdendo solo una volta. L’ultima uscita è stata la vittoria 4-1 sull’Iraq, il 16 giugno, nella gara d’esordio del girone dei Mondiali. In precedenza aveva battuto la Svezia 3-1 in amichevole e pareggiato 1-1 con il Marocco in un test pre-torneo. Un pareggio a reti inviolate con la Svizzera e una sconfitta per 2-1 contro l’Olanda completano il quadro. La Norvegia ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro.

La Francia ha vinto quattro delle ultime cinque gare: 3-1 contro Senegal nel match d’esordio ai Mondiali del 16 giugno, 3-1 sull’Irlanda del Nord e 3-1 in trasferta contro la Colombia in amichevoli disputate quest’anno. Un pareggio 1-1 con il Marocco e una sconfitta 2-1 contro la Costa d’Avorio completano il quadro. La Francia ha segnato 10 gol e subiti cinque.

Precedenti

NOR Ultime 2 partite FRA 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Francia 4 - 0 Norvegia

Norvegia 2 - 1 Francia 2 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte. L’ultimo incontro, il 27 maggio 2014, ha visto la Francia battere la Norvegia 4-0 in amichevole; l’11 agosto 2010 la Norvegia aveva vinto 2-1 in casa. Il bilancio complessivo vede una vittoria per parte, con cinque gol francesi e tre norvegesi.

Classifica

Nel Gruppo I la Norvegia è prima, la Francia seconda alla vigilia di questo match.