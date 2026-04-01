Nonostante le voci sul suo ritorno, Salem Al-Dossari delude i tifosi dell'Al-Hilal alla vigilia della partita contro il Taawoun

Salem Al-Dossari, stella dell'Al-Hilal, ha sbalordito nuovamente i tifosi della squadra, in vista della sfida contro il Taawoun nel campionato saudita Roshen.

L'Al-Hilal ospiterà il Taawoun sabato prossimo allo stadio Kingdom Arena, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

A 72 ore dalla partita, il quotidiano saudita "Okaz" ha confermato che Salem Al-Dossari non potrà partecipare, non essendo ancora completamente guarito dall'infortunio al ginocchio subito in precedenza.

Il quotidiano ha sottolineato che l'Al-Hilal sta lavorando esclusivamente per preparare "Il Tornado" alla partita contro il Al-Sadd del Qatar, in programma il prossimo 13 aprile allo stadio Prince Abdullah Al-Faisal di Riyadh, negli ottavi di finale della Champions League asiatica.

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Ciò contraddice quanto riportato dai media martedì scorso, secondo cui Salem Al-Dossari sarebbe stato vicino alla convocazione per la partita contro il Taawoun, grazie al suo graduale recupero dall'infortunio che lo ha colpito di recente.

Va ricordato che Al-Dossari ha disputato 27 partite con l'Al-Hilal dall'inizio della stagione in corso, durante le quali è riuscito a segnare 8 gol e a fornire 10 assist.