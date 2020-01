Non solo Lautaro Martinez: Conte rischia due giornate di squalifica

Il tecnico dell'Inter ha accerchiato Manganiello insieme ai suoi collaboratori dopo il fischio finale del match contro il Cagliari.

Nella giornata più triste per lo sport, che ha visto la scomparsa di Kobe Bryant, c'è anche da pensare alle mere polemiche del calcio. Tra queste sopratutto quelle di San Siro, con Lautaro Martinez espulso a pochi secondi dal termine della gara, mandando su tutte le furie Conte e il suo staff. Che ora rischiano una squalifica.

Rivedi Inter-Cagliari on demand su DAZN

Oltre a Lautaro Martinez è stato destinatario di un cartellino rosso anche il terzo portiere Berni, in campo per stringere polemicamente la mano a Manganiello dopo il triplice fischio finale. Entrambi rischiano più di due turni di stop, alla pari del tecnico dell' , Conte, e dei suoi collaboratori.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l'aver accerchiato Manganiello dopo la fine della gara porterà probabilmente ad un provvedimento da parte del giudice sportivo Mastrandea. Tutto dipenderà da quanto detto e quanto finirà nei documenti ufficiali.

Durante questa stagione il tecnico della , Fonseca, era stato squalificato due giornate per toni minacciosi nei confronti di Massa, prima che la pena dopo l'appello giallorosso fosse ridotta ad una giornata. Anche per Conte dunque potrebbe scattare una, così come due giornate di squalifica.

Dopo il pareggio contro il , l'Inter sarà di scena a Udine per affrontare i bianconeri: per Lautaro Martinez, Conte e Berni l'assenza pare molto probabile, mentre resta da capire se potranno essere in campo e in panchina per la seconda gara di febbraio contro il .

Entro martedì la decisione del giudice sportivo, che potrebbe comunque già arrivare nella giornata odierna. Enorme attesa tra i tifosi dell'Inter, arrabbiati e delusi per il gennaio dell'Inter. Ora aspettano buone nuove per dimenticare quanto successo.