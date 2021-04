Non solo calcio per Marchisio e Chiellini: nella loro agenzia anche Tortu

La web agency creata dal Principino assieme al capitano della Juventus assolda un altro elemento di spicco dello sport italiano.

Tra nuovi arrivi e gradite conferme. La punta di diamante dell’atletica italiana Filippo Tortu entra a far parte di Mate, che curerà la sua immagine digital. La web agency di Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini, sempre più in ascesa, affiancherà l’italiano più veloce di sempre nelle sue prossime sfide, a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Novità anche dal mondo dell’entertainment e degli eventi live, dove arrivano segnali che fanno ben sperare. Sulla piattaforma Ticketmaster si trovano in vendita i biglietti di numerosi spettacoli ed eventi in programma dall’autunno 2021, sia in Italia che all’estero. La società di ticketing, leader mondiale nella vendita di biglietti per performance live, è affiancata da Mate da oltre tre anni per lo sviluppo della comunicazione digital e social, in particolare campagne media e a performance, oltre che progetti creativi ad hoc.

“Siamo felici di rinnovare il lavoro iniziato tre anni fa con Ticketmaster” - afferma Marchisio – “Dopo un anno difficile per tutti e drammatico per il settore degli eventi e dell’intrattenimento, è il momento opportuno per rinsaldare questa partnership e guardare al futuro con nuovi progetti. Si tratta di un’azienda estremamente dinamica e innovativa. Questo impulso verso la ripresa dimostra ancora di più quanta forza e resistenza siano scaturite nel corso di questi mesi drammatici”.