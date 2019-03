Non solo Bielsa: occhiali spia da 007 in Premier League

Se Bielsa è stato punito con una pesante multa dopo aver spiato i rivali di Championship, in Premier gli occhiali con telecamera non danno problemi.

Per rischiare una milta di 200.000 euro se puoi spiare i tuoi avversari spendendo poco, e almeno burocraticamente, in maniera regolare? Dopo la questione Leeds e Bielsa, con il club inglese sanzionato per aver spiato gli allenamenti avversari, arriva la rivelazione. In Premier League, tutti spiano tutti.

Una fonte anonima di un club di Premier, ha infatti parlato al Sun, affermando che le squadre della massima serie inglese siano provetti James Bond prima di ogni gara. Tutto grazie ad una tecnologia che nei film di 007 sarebbe opera della sezione Q, ovvero quella adibita a fornire dei gadget assurdi al più famoso agente segreto.

Niente prototipi inglesi da svariati milioni però, e nessun 007. Solamente degli occhiali da 170 euro, capaci di registrare dei filmati:

"Alcuni club di Premier avevano bisogno di più video di situazioni di gioco, ne possono ottenere di più rispetto a situazioni normali. Si sono resi conto che potevano acquistare alcuni dispositivi di registrazione su internet".

Dopo la questione Leeds, la federazione inglese ha imposto il divieto di visione degli allenamenti avversari nelle 72 ore precedenti alla partita. Peccato che riuscendo in qualche modo a visionarli, l'utilizzo di tali occhiali non è regolamentato:

"ll filmato può essere mostrato al manager per aiutarlo a preparare la squadra, oppure modificato per i giocatori che possono scaricarlo prima delle grandi partite. Nessuno sta facendo qualcosa di sbagliato, ma è molto simpatico pensare che le società mandino persone munite di occhiali da registrazione per stare sugli spalti in mezzo ai tifosi".

In passato si era parlato di droni e altri metodi tecnologici per osservare gli allenamenti prima di una sfida decisiva, che ha portato all'incremento delle strutture di sicurezza nei centri sportivi.

In un modo o nell'altro però le spie avversarie riescono ad avere le immagini di tattiche e uomini provati, così da prepararsi al meglio. Senza essere per forza spie super addestrate, con in mano invenzioni destinate solo ai migliori.