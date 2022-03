Ancora una volta, l'Ajax si è fermata sul più bello. Dopo aver dominato il proprio girone, la compagine olandese sembrava poter avanzare in Champions come nell'annata in cui De Ligt, De Jong e Van der Beek si misero in mostra, guadagnandosi un trasferimento all'estero. Alla fine, invece, l'uscita a vuoto di Onana ha condannato i Lancieri all'eliminazione. Grossa delusione per il popolo di Amsterdam. Grossa delusione per Sebastien Haller.

Non sono certo mesi facili a livello di squadra per Haller, che sì è in testa alla Eredivisie con l'Ajax (a+2 su un PSV che non ha nessuna intenzione di mollare il titolo olandese), ma costretto a subire tre eliminazioni di fila: il k.o agli ottavi di Champions arriva dopo l'addio alla possibilità di giocare i Mondiali qatarioti e di pseguire in Coppa d'Africa.

La Costa d'Avorio non è riuscita a dimenticare il k.o nei gironi eliminatori pre-mondiali, cadendo rapidamente anche in Coppa d'Africa. Ora anche l'Ajax, doo aver stupito nei gruppi, dice addio all'Europa, causa Nunez e qualificazione da parte del Benfica.

E' la prima volta che un giocatore capace di mettere insieme undici reti, viene eliminato prima dei quarti di finale. Haller aveva fatto la storia della Champions, segnando in ogni gara nonostante fosse esordiente nel torneo, ma ha fallito al momento più importante: il ritorno degli ottavi.

In terra lusitana, nell'andata, era arrivato l'undicesimo centro in sette incontri: era andato a segno nella totalità degli stessi. Appena si è fermato, l'Ajax ha perso la sfida e la possibilità di andare avanti in Champions. Un dettaglio importante, che evidenzia quanto l'ex Auxerre sia essenziale per i successi del team di Ten Hag.

Tra Eredivisie e Coppa d'Olanda, anche senza Haller l'Ajax è riuscito a vincere comunque, anche perchè spesso le roboanti vittorie del club sono state firmate solo in parte dall'ivoriano nato in Francia nel 1994. In Champions no: la metà delle reti è stata opera sua.

Esploso qualche anno più tardi rispetto a molti colleghi, dopo aver iniziato nelle serie inferiori transalpine, Haller ha conquistato comunque l'Europa individualmente, ma non vincerà la classifica marcatori di Champions causa sorpasso di Lewandowski, tra l'altro qualificato ai quarti.

Haller dovrà accontentarsi di provare a conquistare quella in campionato, al pari del torneo stesso. Poi, in estate, forse sarà la volta di un club di primissima fascia. Così da provare a dimenticare le tre delusioni internazionali.