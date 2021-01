"Non puoi più giocare a calcio": la forza di Thauvin, il regalo di Maldini per il Milan

A 15 anni gli hanno detto che non poteva più giocare a calcio, ma Florian Thauvin non si è mai arreso. Ha vinto due Mondiali e ora sogna il Milan.

13 luglio 2013, la si laurea campione del Mondo Under 20.

15 luglio 2018, la Francia si laurea campione del Mondo.

La connessione tra questi due Mondiali porta sicuramente il nome di Paul Pogba, in campo da titolare e per tutta la partita in entrambe le finali. Ma non è l'unica. Allo stesso filo conduttore sono legati anche Umtiti ed Areola. Ed è legato anche Florian Thauvin, soprattutto perché ha rischiato di non esserci.

Ha ancora 15 anni quando si sente dire la frase che nessun ragazzino che sogna di diventare calciatore vorrebbe sentirsi dire: "Figliolo, non puoi più giocare". Questo il verdetto dei primi medici dopo gli esami a seguito di una frattura da stress alla schiena subita da Thauvin mentre gioca nelle giovanili del Grenoble. Una botta tremenda che però riesce a superare, tanto è la sua voglia di esordire con i professionisti.

Thauvin ci riesce nel 2011, proprio con il Grenoble, e da lì in poi è tutta un'ascesa. L'anno dopo lo prende il Bastia, ma è solo quando arriva in che improvvisamente il suo talento esplode, come se fosse programmato da un timer. Alla prima stagione in massima serie va subito in doppia cifra: 10 goal e 3 assist. Tra fine marzo e inizio aprile mette a segno tre doppiette di fila, portandosi sui livelli di costanza realizzativa di mostri sacri come Messi e Ronaldo.

Ormai lo conoscono tutti, non solo in Francia ma anche in Europa. L'epilogo perfetto di quella sua prima incredibile stagione è proprio la vittoria del Mondiale Under 20 da protagonista, con la doppietta in semifinale contro il che rappresenta un saggio di tutte le sue capacità. Gioca a destra, ma è mancino. Facile capire cosa significa: taglio verso il centro e sinistro sul secondo palo. E' il suo marchio di fabbrica.

Ma Thauvin non è solo questo. Contro il Valenciennes segna un goal pazzesco partendo dalla sua metà campo e saltando come birilli tutti gli avversari: "Thauvin, c'est le Brésil!", urla il telecronista deliziato dallo 'joga bonito' del ragazzino. La sua arma migliore è la velocità, il cambio di passo improvviso con cui prende il tempo agli avversari. Spesso a giocatori con queste caratteristiche manca il fisico, ma i 179 centimetri di Thauvin sono un'eccezione: ha una massa muscolare che gli permette di fare la differenza sia nello stretto che in campo aperto.

In poco tempo il mercato attorno a lui si infiamma: il di Rudi Garcia lo compra per appena 3,5 milioni, lasciandolo il prestito al Bastia, ma termine della stagione il si presenta con 12 milioni sul piatto e porta Thauvin al Veledrome. Fa un tentativo anche lo stesso Rudi Garcia, che nel frattempo ha lasciato il Lille per trasferirsi alla , ma non se ne fa nulla. I due alla fine si incrocieranno, ma più avanti.

Thauvin a Marsiglia viene però imbrigliato dai tatticismi del Loco Bielsa. Gioca bene ma segna poco, non è più il talento accecante di Bastia. L'OM decide allora di monetizzare fin quando è possibile, cedendolo al per 18 milioni. L'avventura in Premier League si rivela tuttavia fallimentare e Thauvin fa ritorno in un Marsiglia pieno di problemi e difficoltà. A un certo punto sembra che la sua stella stia per trasformarsi in meteora, ma Thauvin non è tipo che si arrende. Lo abbiamo capito.

L'arrivo di Rudi Garcia non cambia soltanto la storia del Marsiglia, ma anche la sua. Perché se da un lato l'OM torna competitivo in Francia e in Europa, conquistando anche la finale di nel 2018, dall'altro Thauvin trova una continuità di rendimento spaventosa. I numeri con Garcia come allenatore sono da top player: 56 goal e 37 assist in 125 partite. Numeri che gli fanno guadagnare la convocazione di Deschamps per i Mondiali di .

Thauvin gioca solo tre minuti contro l' ma si laurea comunque campione del Mondo per la seconda volta insieme all'amico Pogba, chiudendo quel cerchio iniziato nel 2013. Ma adesso il cerchio sta per chiudersi anche al Marsiglia. L'addio di Garcia e i nuovi problemi dell'OM hanno 'imbruttito' ancora una volta Thauvin. Fortuna che c'è Paolo Maldini e il .

"E' un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E' un giocatore di alto livello. Non è il prototipo di giocatore che abbiamo preso in questi due anni, per età diciamo. Però quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto sia tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino in più d'esperienza che possano dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito".

Parole, quelle di Maldini a 'Telefoot', che hanno un attimino fatto centro nel cuore di Thauvin...

“Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te. Ovviamente mi ha commosso e lo ringrazio moltissimo”.

Adesso alle parole devono seguire i fatti. Thauvin è in scadenza di contratto con il Marsiglia e il rapporto con la società è quanto mai compromesso. Non per niente 'L'Equipe' ha sparato il caso in prima pagina dell'edizione odierna. 'Fratelli nemici', il titolo del prestigioso quotidiano francese.

Pare che infatti che Payet abbia accusato Thauvin di pensare più a se stesso che alla squadra dopo l'ultima sconfitta col . D'altra parte Thauvin avrebbe accusato Payet di aver accettato di abbassarsi l'ingaggio in cambio di un posto certo nei quadri dirigenziali dell'OM, tramando alle sue spalle. Insomma la situazione è chiaramente insostenibile, al punto che Thauvin vorrebbe lasciare Marsiglia già nel mercato invernale.

Bisogna capire quali sono adesso le intenzioni del Milan. Maldini è stato piuttosto chiaro nel dire che considera Thauvin come un'ottima occasione a costo zero, del resto sarebbe il giocatore perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Ma sarebbe disposto a trattare subito col Marsiglia? Dall' qualcosa si è già mosso, ma la Premier League non rievoca bei ricordi per Thauvin. Forse è meglio la , il Milan, Maldini. Un nuovo inizio, un grande traguardo per quel ragazzino a cui era stato detto che non poteva più giocare.