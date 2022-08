"Non ha mai segnato contro di me": Pickford racconta del miglior giocatore affrontato

Il portiere ha anche scelto la sua migliore parata di sempre e ha detto la sua sulle scelte di moda di alcuni suoi compagni di squadra.

Il portiere dell'Everton e dell'Inghilterra, Jordan Pickford, ha affrontato alcuni dei più grandi attaccanti del calcio mondiale nella sua carriera.

Pickford, però, non è timido nel sottolineare che il migliore contro cui abbia mai giocato deve ancora batterlo.

"Il miglior giocatore contro cui ho giocato? Credo sia Cristiano Ronaldo" ha detto Pickford a GOAL durante la sua apparizione in Simply The Best.

"Per fortuna ho mantenuto la porta inviolata due volte contro di lui e non ha segnato contro di me. In ogni caso la sua carriera è stata da record in termini di reti, ed è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Giocare contro di lui è un privilegio".

Scegliere il suo miglior avversario di sempre è stata solo una delle domande poste a Pickford da GOAL, visto che ha anche selezionato il miglior compagno di squadra di sempre, la migliore partita che abbia mai giocato e la migliore parata che abbia mai fatto.

Ha anche rivelato alcuni segreti dall'interno dello spogliatoio, inclusi i più grandi jolly dell'Everton e dell'Inghilterra, oltre a chi crede sia il suo compagno di squadra meglio vestito: ha avuto alcune parole importanti per le famose scelte di moda di Dominic Calvert-Lewin.

Dai un'occhiata all'episodio completo di Simply The Best qui sopra, il nuovo capitolo della serie su GOAL.