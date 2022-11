Non ha mai giocato in Europa, ma andrà ai Mondiali: Everton Ribeiro convocato dal Brasile a 33 anni

Carriera spesa quasi interamente in Brasile, eccezion fatta per il triennio negli Emirati: rimanere in patria ripaga il giocatore del Flamengo.

Calcio di Serie B, calcio di Serie C. Spesso i tifosi europei vedono nelle competizioni oltre oceano, di qualsiasi continente, un basso livello non paragonabile a quello del Vecchio Continente. Per essere un top serve confrontarsi con l'Europa, per essere notati. Non sempre, ovviamente, è così.

Basti pensare al traguardo più importante per un calciatore, quello di essere convocato nella propria Nazionale per disputare i Mondiali, la competizione numero uno del paineta. In questo caso, infatti, spesso vengono considerati maggiormente proprio gli elementi rimasti in patria, che fanno la differenza nella propria nazione. Chiedere ad Everton Ribeiro.

Una carriera quasi interamente in Brasile per il classe 1989, eccezion fatta per il triennio all'Al-Ahli negli Emirati Arabi Uniti. Certo, le opportunità di giocare in Europa ci sono state, ma alla fine Everton Ribeiro si è spostato solamente in patria, tra Belo Horizonte, Curitiba, San Paolo ed ora, Rio de Janeiro.

33enne, Everton Ribeiro è stato convocato al Mondiale 2022 senza aver mai giocato in Europa. Chiamato dal Brasile per la prima volta nel 2014, è poi rimasto per diversi anni (da giugno 2015 ad ottobre 2020) senza una chiamata in verdeoro, prima di diventare pedina importante nello scacchiere dell'attuale commissario tecnico Tite.

Tite lo utilizza spesso nel secondo tempo, ma non sono mancate le gare da titolare come trequartista o ala destra. Ribeiro ha trovato continuità con la maglia del Flamengo, vincendo due Libertadores e mettendosi in mostra con i rossoneri al pari di Pedro, ex Fiorentina anch'esso presente in Qatar.

Pedro ed Everton Ribeiro non sono gli unici giocatori militanti nel campionato brasiliano tra i 26 di Tite: c'è anche l'estremo difensore del Palmeiras, Weverton, chiamato al pari di Alisson ed Ederson, simboli del ruolo in questi ultimi anni.

22 giocatori su 26 militano in Europa: l'altro 'intruso' è Dani Alves, recordman di longevità attualmente in Messico con i Pumas. Eccezioni.