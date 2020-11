Non ha avuto il posto desiderato sul pullman: il Brugge ha escluso Dennis dalla sfida col Dortmund

L'attaccante nigeriano del club belga non era a disposizione di Clement al Signal Iduna Park, a causa di un diverbio sul pullman verso l'aeroporto.

Ieri sera il Club Brugge ha vissuto una serata difficile in contro il e contro Erling Haaland: sconfitta per 3-0 senza appello, spesso subendo il gioco travolgente dei gialloneri senza ripartire. Anche perché mancava Emmanuel Dennis, attaccante classe 1997, tra i migliori contropiedisti del club belga.

Il motivo dell’assenza non è certamente usuale ed è stato a causa di un diverbio avuto sul bus: lo ha spiegato il giornale locale ‘Het Laatste Nieuws’. Il nigeriano si è infuriato perché, a causa dei regolamenti dovuti al Coronavirus, non ha potuto sedersi nel posto in cui voleva sul pullman.

La squadra stava recandosi all’aeroporto il giorno prima della partita, ma Dennis quando è salito sul bus ha scoperto di non potersi sedere al suo posto. E così, dopo una discussione, ha deciso di scendere infuriato dal pullman. Clement lo ha escluso dai convocati per la partita del Signal Iduna Park. Prima della partita l’allenatore ha parlato dell’assenza di Dennis ai microfoni del ’Nieuwsblad’.

“Non ha seguito le regole del club, è tutto ciò che voglio dire. Preferisco concentrarmi sui giocatori che sono a mia disposizione”.

Dennis è uno dei giocatori più in vista del Brugge, avendo segnato anche una doppietta al Bernabeu nella scorsa stagione. Quest’anno ha trovato il goal contro lo .