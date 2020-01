Non gioca neanche in Coppa Italia: Emre Can corpo estraneo alla Juventus

Khedira non c'è, Pjanic riposa alla pari di Ramsey? Sarri propone Bernardeschi come mezz'ala, ennesima esclusione per Emre Can.

Sembrava essere in procinto di tornare titolare, almeno per la gara di Coppa contro l' . Tutto pronto per rivederlo in mezzo al campo, deciso a riconquistarsi un posto nel cuore dei tifosi bianconeri e sopratutto negli schema mentali di Sarri. Invece niente da fare: Emre Can in panchina per gli ottavi.

Alla fine si tratta di una sorpresa, visto e considerando come Khedira sia infortunato e come Ramsey e Pjanic siano entrati nel calderone del turnover in vista del prossimo turno di campionato. Niente da fare per Emre Can, che vede davanti a sè Rabiot, Bentancur e persino Bernardeschi come mezz'ala.

Sembra dunque conclusasi la possibilità che Emre Can possa ritagliarsi uno spazio con la di Sarri in futuro. Escluso dalla lista Champions a settembre, in campo per qualche manciata di minuti da allora, il centrocampista tedesco si è trasformato in un corpo estraneo per Madama.

279 minuti in otto gare di campionato per Emre Can, ancora a zero apparizioni in . L'ex ha giocato da titolare a ottobre contro il e contro il , in quest'ultimo caso venendo sostituito a inizio primo tempo. Per il resto tantissima panchina.

La stessa con cui Emre Can deve fare i conti per gli ottavi di contro l'Udinese. Il tedesco in scadenza contrattuale nel 2022 si guarda intorno per non perdere gli Europei con la maglia della , visto e considerando la quasi sicurezza di una nuova esclusione dalla lista Champions.

Nonostante l'infortunio di Demiral, Emre Can non sembra pronto ad essere inserito in difesa, come invece fece Allegri a suo tempo. Secondo Sarri ci vorrebbe troppo tempo per farlo abituare alla difesa a quattro dopo aver disputato delle gare nella retroguardia a tre.

Contro l'Udinese chiuse le possibilità di rivedere Emre Can protagonista con la Juventus? Si vedrà.