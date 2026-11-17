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Alla fine, ha prevalso la voglia di dire basta. Nessun rimorso. Solo la sensazione di aver dato tutto ad una delle maglie che più ha amato in tutta la sua carriera.

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Romelu Lukaku, per annunciare il proprio addio alla Nazionale belga, si è affidato ad un post pubblicato ieri su Instagram: “Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. E' stato incredibile”. In realtà, però, il giocatore aveva maturato l’idea di non rispondere più alle convocazioni del Ct Mark van Bommel già domenica, durante il match vinto ai danni dell’Italia.

Stando a quanto ricostruito da Het Laatste Nieuws, il centravanti di proprietà del Fenerbahce si sarebbe rifiutato di entrare in campo suggerendo all’allenatore di far entrare Hugo Cuypers al suo posto.

Una volta concluso l’incontro, Lukaku avrebbe poi confidato ai propri compagni di volersi ritirare. Il tecnico ed il suo staff, invece, lo hanno scoperto solo dopo, in un secondo momento. A pesare, nella scelta del giocatore, è stato il fatto di essere considerato una seconda scelta per Mark van Bommel che in queste gare di Nations League, come già accaduto sotto la gestione di Rudi Garcia, ha schierato nel ruolo di prima punta Charles De Ketelaere.

Una riserva da far entrare nella ripresa, in caso di necessità. Uno scenario poco gradito a Lukaku per il quale “essere lasciato in panchina era diventato troppo. Ancora in lutto per la morte del padre, ora vuole mettere la famiglia al primo posto”.

E, di conseguenza, focalizzarsi soltanto sull’esperienza in Turchia che, almeno finora, non si è rivelata particolarmente felice dal punto di vista realizzativo e delle soddisfazioni personali. Prelevato dal Napoli a metà agosto per 6 milioni, il 33enne ha siglato appena una rete e 3 assist nelle 16 apparizioni totalizzate nel campionato turco (10) e in Champions League (6).

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Un ruolino di marcia negativo che, in maniera inevitabile, ha influito sul cammino della squadra gialloblù: nella Süper Lig è sesta a -9 dal Galatasaray primo e -6 dal Trabzonspor secondo mentre nella competizione europea occupa la diciannovesima posizione con 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta.

Quella del 5 ottobre, a Saint Denis, è quindi l’ultima apparizione di Lukaku con indosso la casacca del proprio Paese. Un ultimo commiato, visto che nel successivo incontro con la Turchia è stato costretto a fermarsi per colpa di un problema all’anca e a Milano ha preferito non rendersi disponibile.

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Una lunga storia che ha consentito all’attaccante, il cui debutto risale al 3 marzo 2010 contro la Croazia, di diventare il miglior cannoniere nella storia del Belgio (94 centri) e terzo per numero di presenze (135), dietro soltanto a Jan Vertonghen (157) e ad Alex Witsel (140). Ora, di fronte a lui, ci sono altre priorità.