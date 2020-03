"Non avete paura dei contatti?": Klopp perde la pazienza col giornalista

Jurgen Klopp perde la pazienza in conferenza stampa. E la colpa è di una domanda postagli da un giornalista spagnolo arrivato al seguito dall' , che domani sera sfiderà il nel ritorno degli ottavi di finale di .

"Non avete paura del contatto fisico in questo periodo?", è il succo della domanda del giornalista, relativa naturalmente all'emergenza Coronavirus. E Klopp si è inalberato.

"Il calcio è solo un gioco. Tu sei di Madrid? Questo è il tipo di cose che non mi piacciono: tu mi fai questa domanda, ma hai preso un aereo per venire da Madrid a Liverpool. Non possiamo risolvere i problemi con il calcio. Il tuo lavoro è quello di trasportare informazioni e spero tu lo faccia meglio di come poni le domande. Mi fai arrabbiare se mi dai la sensazione che io ho un problema che tu non hai. Abbiamo tutti lo stesso problema".