Nome nuovo per l'Inter: lo svincolato Zagadou proposto per la difesa

Il francese Dan-Axel Zagadou può finire all'Inter: è senza squadra dopo l'addio per fine contratto al Borussia Dortmund.

Onana, Mkhitaryan, Bellanova, Asllani, Lukaku. E all'Inter potrebbe non essere finita qui. Non tanto perché in sospeso c'è sempre un certo Paulo Dybala, quanto perché è in difesa che i nerazzurri dovrebbero muoversi ancora nel prossimo mese e mezzo. Con un nome nuovo di cui si è parlato nelle ultime ore: Dan-Axel Zagadou.

23 anni compiuti a inizio giugno, difensore centrale mancino, francese, Zagadou è senza contratto: da meno di 10 giorni ha infatti visto scadere il proprio contratto con il Borussia Dortmund, club in cui si è messo in luce negli ultimi cinque anni. Aveva iniziato la carriera nel PSG, che però non ha creduto fino in fondo in lui, lasciandolo andare in Germania.

#Inter, proposto Dan-Axel #Zagadou, il calciatore si sposterebbe dal Dortmund a parametro zero. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 8, 2022

Per l'Inter, in sostanza, si tratterebbe di un arrivo a parametro zero. Magari non per ricoprire il ruolo di titolare, se è vero che nei pensieri nerazzurri in caso di partenza di Skriniar c'è sempre il torinista Bremer, quanto per costituire un'affidabile alternativa, considerando anche che Ranocchia, approdato a parametro zero al Monza, andrà sostituito numericamente.

Centrale massiccio che può essere schierato all'occorrenza anche come terzino sinistro, bravo anche in costruzione, Zagadou si porta però con sé la nomea - giustificata - di calciatore fragile: nelle ultime tre stagioni ha saltato infatti una sessantina di partite per infortuni vari, il più grave dei quali è stato la rottura del collaterale del ginocchio nel 2020.

Anche nell'ultima annata, non a caso, Zagadou ha giocato molto poco: il francese ha collezionato 13 presenze in Bundesliga, un paio in Champions League e una in Europa League. L'Inter, in ogni caso, se l'è visto proporre e sta analizzando la possibilità di offrirgli un contratto. Un possibile arrivo low cost per sistemare la retroguardia di Simone Inzaghi.