Nocerino lascia il calcio giocato: "Addio al mio grande amico, farò l'allenatore"

Antonio Nocerino, ex centrocampista tra le altre di Juventus e Milan, ha annunciato l'addio ma resterà nel mondo del calcio come allenatore.

A quasi 35 anni anche per Antonio Nocerino è arrivato il momento di dire basta. Il centrocampista, ex tra le altre di e , ha appeso gli scarpini al chiedo e lo ha annunciato su Instagram.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo la fine dell'avventura col , quindi, Nocerino chiude col calcio giocato ma resterà in questo mondo come allenatore.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

"E' arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico, il calcio. Una decisione sofferta ma ponderata. La mia soddisfazione è aver realizzato il sogno di mio padre, poi diventato il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle. Con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono. Mia moglie, la mia roccia, e i miei figli, che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, agli allenatori che ho avuto, ai compagni di squadra da cui ho imparato tanto e infine ai tifosi, che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto verso l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile, ma che troverà in me lo stesso spirito, la stessa passione, lo stesso amore e la stessa professionalità che ho avuto da calciatore. Antonio".

Nocerino ha giocato più di 500 partite tra i professionisti segnando 28 goal, molti dei quali col Milan grazie alla collaborazione di Zlatan Ibrahimovic. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, in carriera Nocerino ha vestito anche le maglie di Avellino, , Catanzaro, , Messina e Piacenza fino al ritorno alla Juventus.

Poi ecco il trasferimento al prima dell'exploit al Milan dove nel 2011/12 vive la sua migliore stagione anche grazie agli assist di Ibra. Nocerino faceva parte dell' arrivata seconda a Euro 2012. Infine due esperienze all'estero in Premier col e in con . Il tutto prima del ritorno in Italia con , e Benevento.