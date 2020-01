Nocerino avverte il Milan: "Con Ibrahimovic finirà la pacchia in allenamento"

Il nuovo anno del è iniziato all'insegna di un grande ritorno: Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente rossonero e Stefano Pioli potrà contare sulla classe dello svedese per la seconda parte di stagione.

Chi conosce molto bene Ibra è sicuramente Antonio Nocerino. Il centrocampista di ha giocato nel Milan nel 2011, formando un'asse formidabile con lo svedese che gli ha consentito di segnare ben 11 goal stagionali. In un'intervista rilasciata a 'Milan News', Nocerino ha parlato dell'impatto che avrà Ibra nello spogliatoio rossonero.

"Onestamente era quello che serviva al Milan, perché Zlatan è un campione, porta personalitàporterà la sua grande mentalità. È uno che pretende tanto. Con Zlatan lì dentro, non si scherza più. In allenamento non ci sarà spazio per sgarrare o per abbassare il ritmo, perché lui vuole vincere sempre, anche le partitelle a tema o di fine allenamento. I giocatori dovranno dare il 300%. Ha una mentalità impressionante, vuole alzare l’asticella, sua e dei compagni".