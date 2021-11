Il 'no' al Milan e l'esplosione con Zeman: il Verratti di Pescara

Marco Verratti la maglia del Pescara l’ha indossata per l’ultima volta, su un campo di gioco e in partita, il 12 giugno 2021. In pieno Euro 2020. La Nazionale azzurra, dopo aver brillantemente esordito nel torneo battendo la Turchia, aveva bisogno di uno ‘sparring partner’ per preparare al meglio la successiva sfida con la Svizzera e l’avversario giusto è stato individuato nella Primavera del club abruzzese.

A rafforzare il centrocampo della giovane formazione guidata da Gigi Iervese, proprio Verratti, che a metà maggio aveva subito una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, un infortunio che aveva messo in serio dubbio la sua stessa partecipazione alla massima competizione continentale. Roberto Mancini ha poi deciso di non rinunciare a quello che da anni è considerato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, l’ha convocato e aspettato, immaginando che il suo apporto sarebbe stato fondamentale nella fase ad eliminazione diretta del torneo.

Verratti, il 12 giugno 2021, è tornato, seppur per soli venti minuti, ad assaporare l’ebrezza di una partita. Ha spinto sul suo ginocchio per capire quali fossero le sensazioni, ha cercato di ritrovare il ritmo e l’ha fatto con addosso quei colori che per lui hanno da sempre un valore speciale. In un certo senso si può dire che quello stesso Pescara che l’ha fatto crescere e che l’ha accompagnato fino alle soglie del calcio che conta, a nove anni dal suo addio l’ha aiutato a ritagliarsi un ruolo da protagonista a Euro 2020. Se non è stato un segno del destino, poco c’è mancato.

Tutta la vita di Marco Verratti è stata scandita da un suono: quello ‘sordo’ che si avverte quando si calcia un pallone. Ha iniziato a giocare quando era un bambino ed ha poi fatto di quel passatempo prima una ragione di vita e poi un lavoro. Un lavoro che l’ha portato fino al Parigi, al PSG e poi sul tetto d’Europa con la sua Nazionale.

Ha solo quattro anni quando si lega alla squadra del suo paese, il Manoppello, e lo fa seguendo l’esempio di suo fratello Stefano che, a detta di tanti, dal punto di vista tecnico era dotato quanto e forse addirittura più di lui. Marco fa tutta la trafila passando dalla Scuola Calcio fino ai Giovanissimi, con i quali vince anche il Campionato Regionale e in brevissimo tempo inizia a far parlare di sé. Vederlo in campo è uno spettacolo: gestisce il pallone come se avesse una lunga carriera alle spalle e supera gli avversari come se fossero birilli. Le voci delle sue gesta arrivano in tempi rapidi anche agli scout delle squadre più importanti d’Italia, ma c’è un problema: per quanto ci sappia fare, è troppo piccolo dal punto di vista fisico rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei.

“Sono stato scartato dall’Inter, dal Chievo, dal Bologna e dall’Atalanta - ha raccontato in un’intervista a Radio Due - Quando andavo ai provini la prima cosa che notavano era la mia altezza. Mi consideravano tutti troppo basso”.

A puntare forti sulle sue doti sarà il Pescara, ovvero la società che più di tutte le altre ha avuto modo di seguirlo da vicino. Pur di chiudere l’operazione, il club biancazzurro mette sul piatto cinquemila euro e dieci biglietti per un Pescara-Juventus che si sarebbe giocato di lì a poco: l’offerta è di quelle troppo allettanti per il Manoppello ed è così che Verratti, a partire dalla stagione 2006/07, si ritrova catapultato nel settore Esordienti della realtà calcistica più importante della sua regione.

Nel Pescara Verratti troverà il miglior posto possibile per crescere. Incontrerà sulla sua strada tecnici capaci di valorizzarlo al punto da fargli bruciare le tappe e avrà la possibilità di avvicinarsi gradualmente al grande calcio restando a pochi chilometri dalla sua famiglia. Il bianco e l’azzurro diventeranno presto i colori di quello che per lui diventerà una sorta di paradiso calcistico. Un paradiso per il quale val bene anche un rifiuto al Milan.

“Lo vedo in un Pescara-Milan, Allievi - ha svelato Ruben Buriani a ‘La Gazzetta dello Sport’ - Capisco che è un possibile fenomeno. Sento il club e decidiamo di comprarlo al volo. Si trova anche l’accordo economico. Doveva fare le visite mediche nella gara di ritorno a Milano. Manca solo la firma. Che non arriva: qualcuno fa saltare il trasferimento. Ancora oggi non so perché. Errore madornale”.

In realtà Verratti non vuole allontanarsi dal suo mondo e dai suoi affetti e tra le ’scuse’ che utilizza per non trasferirsi a Milano, c’è quella di una finale di un torneo scolastico da giocare con gli amici. Per lui d’altronde il Pescara non è una squadra come tutte le altre.

“Sono di Pescara e da piccolo non tifavo Juventus o Milan... - ha spiegato in un’intervista rilasciata a Goal nel maggio del 2018 - Anche se non era forte, facevo il tifo per loro. Sapevo che non avrebbe vinto mai nulla, ma era la mia squadra e una vittoria del Pescara aveva tutto un altro sapore rispetto alla conquista di un titolo di Serie A da parte di qualsiasi altro club".

La sua ascesa a Pescara è fulminea. Nell’agosto del 2008, a sedici anni non ancora compiuti, arriva l’esordio in prima squadra in una gara di Coppa Italia contro il Mezzocorona. Poche settimane dopo giocherà anche la sua prima partita in Prima Divisione e nel corso dell’annata il suo allenatore, Giuseppe Galdersi, per altre nove volte lo farà scendere in campo in campionato.

Rispetto al Verratti di oggi, gioca spesso qualche metro più avanti, con la maglia numero dieci sulle spalle. Ma in biancazzurro è subito chiaro a tutti che quel ragazzo, una volta acquisita la giusta esperienza e la giusta maturità, dventerà un grande regista.

Continua il suo percorso di crescita in Lega Pro agli ordini di Antonello Cuccureddu nell’anno della promozione in Serie B, e proprio nella serie cadetta sarà Eusebio Di Francesco a promuoverlo titolare già nell’annata 2010-11. La stagione che cambierà per sempre la sua vita sarà però quella successiva: quella nella quale alla guida della compagine abruzzese arriverà Zdenek Zeman.

A disposizione del tecnico boemo viene messo un gruppo giovanissimo, ma anche ricco di talento. A formare il trio offensivo nel suo 4-3-3 saranno Lorenzo Insigne (che aveva già allenato a Foggia), Ciro Immobile e Gianluca Caprari, tre gioielli arrivati in prestito rispettivamente da Napoli, Juventus e Roma, mentre le chiavi del centrocampo vengono affidate proprio a Verratti. Al regista biancazzurro bastano poche partite per far capire a tutti che ha nelle gambe e nella testa un qualcosa di speciale. E’ agile, legge il gioco con grande facilità, sa difendere palla, rilanciare l’azione e dal punto di vista tecnico non ha praticamente più nulla da apprendere. Non ha ancora venti anni, ma si è già guadagnato l’etichetta di erede del grande Andrea Pirlo.

Quel Pescara gioca meravigliosamente bene, diverte e segna valanghe di goal. Ai tifosi viene concessa la fortuna di godersi la cosa più simile possibile al Foggia di inizio anni ’90: insomma, è tornata Zemanlandia e si è trasferita all’Adriatico.

A fine stagione i punti saranno 83 e si tradurranno in un primo posto che vorrà dire ritorno in Serie A dopo diciannove anni di attesa. La squadra si è spinta oltre ogni possibile aspettativa e tutti i giovani arrivati per ‘farsi le ossa’, lasceranno l’Abruzzo da calciatori fatti e finiti e pronti a dire la loro anche ai livelli più alti.

“L’anno precedente avevo avuto dei problemi fisici - ha ricordato nel 2012 Verratti ai microfoni di ‘Sky’ - ma Zeman è uno che non ti fa mollare mai. Se hai un piccolo infortunio lui di fa giocare e mi ha insegnato che non devi mai arrenderti, che nel calcio devi dare sempre il massimo per confermarti, perché quello che hai fatto prima non conta”.

Marco Verratti è già una realtà del calcio italiano quando si guadagna la possibilità di giocare per la prima volta in Serie A ma, paradossalmente, lui su un campo massimo campionato italiano non ci metterà mai piede.

Nell’estate del 2012 si scatena una vera e propria asta per assicurarselo e d’altronde è normale che sia così: i registi, soprattutto quelli del suo valore e così giovani, sono merce rara. Nessuno vuole farsi scappare l’affare.

Tra i grandi club nostrani praticamente tutti tentano l’affondo e ad andare realmente ad un passo dal grande colpo è la Juventus.

“Nel 2012 avrei preferito cederlo alla Juve - ha svelato il presidente del Pescara, Diego Sebastiani, a 'Tuttosport' - E ci siamo andati davvero vicinissimi. A gennaio 2012 avevamo parlato di uno scambio di comproprietà: noi di Verratti e in cambio ottenevamo mezzo Immobile, che era in prestito da noi. Non se ne fece nulla, ma Marco continuò a crescere. Poi in estate sfumò tutto a causa di un disaccordo sulle contropartite tecniche".

La trattativa si protrae dunque per mesi senza che si arrivi dunque ad un’intesa e ad approfittarne, su indicazioni di Leonardo, sarà il PSG che, a fronte di un esborso di ‘soli’ dodici milioni di euro, si assicurerà un giocatore destinato a diventare tra i più grandi della sua storia.

A quasi dieci anni di distanza dalla chiusura di quell’operazione, Verratti gioca ancora all’ombra della Torre Eiffel e del club parigino è diventato, con 27 titoli conquistati, il giocatore più vincente di sempre.

“Il PSG mi ha dato la possibilità di giocare grandi partite al fianco di grandi campioni ed è tutto quello che volevo. Ci sono arrivato che ero un ragazzino che veniva da un piccolo paese di provincia e a Parigi ho quindi vissuto gli anni migliori della mia vita. Qui sono nati i miei figli, qui sono diventato uomo ed ho trovato l’amore”.

La strada che porta da Manoppello a Parigi non è esattamente delle più brevi. A Verratti, però,, sono bastate poche tappe per percorrerla. Fondamentale è stata quella di Pescara, visto che in biancazzurro ha avuto modo di capire cosa serve per fare il calciatore, si è imposto all’attenzione di tutti, ha assaporato per la prima volta il gusto di un trionfo ed ha visto il suo cammino incrociarsi con quelli di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Due ‘fratelli’ da un punto di vista calcistico e forse non solo.

Le tre ‘stelline’ del Pescara di Zeman sono scese insieme in campo l’11 luglio 2021 a Wembley per Italia-Inghilterra, la partita che li ha visti laurearsi campioni d’Europa. In un certo modo però, la loro finale è iniziata nove anni prima all’Adriatico, ovvero lì dove hanno preso la rincorsa per spiccare realmente il volo.