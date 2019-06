Altro no per il campionato cinese: Willian rifiuta 40 milioni in tre anni

Il giocatore brasiliano vuole rimanere al Chelsea per provare ad essere titolare anche con il nuovo allenatore: no allo Shanghai Shenhua.

Cifre astronomiche bloccate dal governo e club del campionato cinese costretti a limitare le spese per ingaggi e cartellini. Con possibilitù più basse rispetto al passato, i club asiatici stanno trovando difficoltà ad acquistare grandi campioni europei. Limitati anche da un cambio di prospettiva degli stessi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Dopo Sergio Ramos, Perisic e compagnia, arriva il secco no anche da parte di Willian, deciso a continuare nel grande calcio dopo la vittoria dell' con il . Partito Sarri, il brasiliano vuole provare ad essere protagonista a Londra, rifiutando una grossa cifra dalla .

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Willian avrebbe detto no ad un contratto netto di 40 milioni per un triennio. Non solo, perchè nell'offerta dello Shanghai Shenhua erano comprese anche due macchine e un appartemento di lusso in centro città.

Sotto Sarri, Willian ha sempre giocato con regolarità, senza però riuscire ad essere tra i veri leader del Chelsea nell'annata conclusasi con il ritorno in , la finale di League Cup persa ai rigori e il trionfo continentale contro l' .

Classe 1988, Willian ha ancora intenzione di lottare nel grande calcio. Del resto per chiudere la carriera in lidi più ricchi c'è ancora tempo e probabilmente la porta ad un addio verso l'Asia è rimasta aperta per un discorso futuro.

Prima del Chelsea tra l'altro Willian ha militato nel discusso Anzhi, di cui ha fatto parte anche Eto'o. Non una destinazione pregiata, ma uno stipendio da urlo e la possibilità di confrontarsi con una realtà diversa.