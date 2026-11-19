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Questa proprio non ci voleva. Alieu Njie, uno degli uomini copertina del buon momento della Fiorentina, si è fatto male nella gara del proprio debutto con la Svezia, chiedendo il cambio dopo 71 minuti per una botta alla coscia.

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"Ho preso un colpo alla coscia - ha detto l’ex esterno del Torino dopo la partita contro la Polonia, valida per l’ultima giornata dei gironi di Nations League - avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima partita".

Njie è dunque in dubbio per la prossima partita, che la Fiorentina giocherà in posticipo sul campo del Monza lunedì sera. E questo per Vanoli è un gran brutto problema. Soprattutto perché il tecnico viola avrebbe l’ingrato compito di pensare a una squadra priva di uno dei propri elementi più importanti.

TOCCA A GNONTO?

L’opzione numero uno porta a un mantenimento, da parte di Vanoli, del 4-2-3-1 visto contro la Juventus. Dunque con un centrocampista in meno rispetto a quanto visto nella prima parte della stagione e un trequartista in più. Pedro Gonçalves verrebbe così mantenuto a fare il 10, ma a sinistra chi ci sarebbe?

Si scalda Willy Gnonto, elemento che la Fiorentina ha prelevato dal Leeds United negli ultimi battiti dello scorso mercato estivo ma che fin qui ha trovato pochissimo spazio. Quel poco, peraltro, quasi sempre partendo dalla panchina: solo due volte l’ex nazionale azzurro è stato schierato dal primo minuto dal proprio allenatore, in Coppa Italia contro il Pisa e nella gara persa poco più di un mese fa sul campo del Genoa.

Con questa soluzione, Pedro Gonçalves e Gnonto coesisterebbero. Il primo da trequartista centrale, il secondo alto a sinistra. Così come hanno fatto il portoghese e Njie contro la Juventus, dopo il cambio modulo deciso da Vanoli.

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IL RITORNO AL 4-3-3

L’opzione numero due porta invece al decentramento dello stesso Pedro Gonçalves. Uno che in effetti sarebbe stato portato a Firenze per fare proprio questo: l’esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3 inizialmente pensato da Fabio Grosso, prima che l’ex allenatore del Sassuolo lasciasse il timone viola a Vanoli.

“Pote” sa farlo, nel corso della propria carriera ha giocato soprattutto largo. Anche se la migliore prestazione della stagione l’ha offerta proprio da 10: sul campo del Sassuolo, all’inizio di novembre, dopo essere subentrato a Brescianini. In quell’occasione ha fornito a Mastantuono l’assist della terza rete aprendo poi a Ndour e Valdepenas la strada verso la quarta.

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LE ALTERNATIVE

Un’alternativa può essere il jolly Alex Jimenez, che però si è stabilizzato da terzino destro: difficile, quasi impossibile, che Vanoli stravolga tutto alzando e spostando la sua posizione. Così come è decisamente improbabile un utilizzo da esterno alto di Victor Valdepenas, che quel ruolo in carriera non l’ha praticamente mai ricoperto.

Chi potrebbe tornare a disposizione di Vanoli è Arthur Atta, finalmente sulla strada del recupero dopo diverse settimane di stop per infortunio. Ma l’ex giocatore dell’Udinese, altro jolly capace di giocare in più posizioni tra centrocampo e trequarti, dovrà aspettare un po’ prima di lottare concretamente per una maglia da titolare.