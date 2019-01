Nizza, Vieira non scarica Balotelli: "E' ancora sotto contratto con noi"

Vieira non chiude ad una permanenza di Balotelli: "E' ancora sotto contratto con la nostra squadra, niente è impossibile".

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Mario Balotelli da qui alla fine della sessione invernale di mercato di gennaio. Il classe 1990, che sembrava vicino al Marsiglia, è entrato nel mirino anche di squadre di Serie A come Parma e Bologna.

Per lasciarlo partire sin da subito la dirigenza del Nizza, con la quale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019, vorrebbe circa 3 milioni di euro (e SuperMario non disdegnerebbe una buonuscita).

Ad ipotizzare però una permanenza del giocatore fino a giugno in Francia è l'allenatore della squadra Patrick Vieira.

"E' un giocatore sotto contratto, Mario è ancora qui. E' in una situazione nella quale ha bisogno di pensare a cosa vuole fare in relazione al proprio futuro. Stiamo aspettando che ritorni per capire quali sono le sue intenzioni. Ma dal momento che parliamo di un giocatore sotto contratto niente è impossibile".

Nella stagione in corso per Balotelli 10 presenze e nessun goal in Ligue 1. Una circostanza che gli ha fatto perdere anche la nazionale azzurra, dove non viene più convocato dal Ct azzurro Mancini.