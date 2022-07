Nizza-Torino dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altra amichevole per il Torino, che sfida il Nizza all'Allianz Riviera: le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

NIZZA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Nizza-Torino

: Nizza-Torino Data : 30 luglio 2022

: 30 luglio 2022 Orario : 17.00

: 17.00 Canale tv : -

: - Streaming: -

Prosegue la preparazione estiva del Torino: la formazione di Ivan Juric, dopo aver sfidato Eintracht Francoforte, Mlada Boleslav, Trabzonspor e Apollon Limassol, affronta il Nizza di Lucien Favre, appena tornato sulla panchina rossonera al posto di Christophe Galtier, a sua volta andato ad allenare il PSG.

L'ultimo test, disputato mercoledì 27 luglio contro i ciprioti dell'Apollon Limassol, ha visto i granata imporsi per 1-0 grazie ad un colpo di testa di Sanabria all’84’ sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Per la squadra di Juric, lo score complessivo di questo precampionato parla di una sconfitta (quella alla prima uscita contro l’Eintracht) e di tre vittorie consecutive senza subire reti.

Di seguito le informazioni su Nizza-Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

ORARIO NIZZA-TORINO

L'amichevole Nizza-Torino si giocherà all'Allianz Riviera, impianto dove gioca le proprie partite casalinghe la squadra rossonera, nel pomeriggio di sabato 30 luglio 2022: appuntamento alle ore 17.00.

DOVE VEDERE NIZZA-TORINO IN DIRETTA TV

Non è ancora stata annunciata una copertura televisiva per Nizza-Torino, ma è probabile che la gara venga trasmessa su Torino Channel.

NIZZA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Anche in questo caso non è stata annunciata una copertura streaming per Nizza-Torino: allo stesso modo, però, dovrebbe essere Torino Channel a trasmettere la sfida.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. All. Juric